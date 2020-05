Per almeno un decennio Danica Patrick è stata la vera icona pop, riconosciuta a livello globale, prodotta dall’automobilismo USA. La connessione tra video musicali e motorsport spesso si esaurisce in un cameo e la pilota del Wisconsin può vantare, fino ad oggi, la presenza in numerosi videoclip.

Jay Z – “Show me what you got”

Nel 2006 Jay Z non era ancora il personaggio influente di questi ultimi anni, ma produceva pur sempre hip-hop di qualità. Il primo singolo dell’album “Kingdom come” è “Show me what you got”: il richiamo ai Public Enemy è fortissimo ed il loop di sax non passa inosservato.

Il video di accompagnamento è un omaggio ai film di James Bond, ovviamente condito dall’estetica bling-bling. In questo contesto si inserisce la gara, sulle strade del principato di Monaco, tra il rapper accompagnato da Dale Earnhardt jr (su Ferrari F430 Spider) e Danica Patrick (su Pagani Zonda Roadster). La sfida occupa più o meno il primo terzo del videoclip ed entrambi i piloti interpretano loro stessi.

Durante la realizzazione e il lancio del video Danica è nella prima fase della sua avventura in IndyCar. Con la Dallara del Rahal Letterman Racing ha già avuto modo di stupire il pubblico (nel suo anno da rookie infila tre pole-position e un quarto posto alla Indy 500). A new star is born e nel 2007 si concretizza il passaggio in un big team, l’Andretti Racing.

La svolta country

Nel 2012 Danica fa il grande salto nella NASCAR, lasciandosi alle spalle la carriera in IndyCar. Si tratta di un punto di svolta molto importante nella carriera della statunitense, all’epoca accreditata (non si sa quanto realisticamente) di possibili approdi in Formula 1.

Proprio nel 2012 la pilota originaria del Wisconsin è protagonista nel video di “Fastest girl in town”, traccia a firma di Miranda Lambert. “Carneade! Chi era costui?” scrisse una persona molto più brava di noi con le parole: il country, di cui la Lambert è interprete, è un genere musicale che tira tantissimo nell’entroterra statunitense, ma al di fuori degli USA rimane un fenomeno marginale.

La storia si ripete con “Drivin’ around song” di Colt Ford e Jason Aldean nel 2013. Stesso genere musicale, anche se qui viene inserito del rap.

Anche qui Danica si presenta con un look alla Daisy Dukes, anche qui ruba un mezzo e si mette alla guida, anche qui si respira aria della provincia americana. L’unica differenza, a parte il prevedibile finale, risiede nell’interprete del meccanico, ovvero Ricky Stenhouse jr, pilota NASCAR e, all’epoca, fidanzato della Patrick.

Dal principato di Monaco alla provincia americana: se l’IndyCar è una competizione che ha un respiro più globale, il campionato NASCAR (nonostante sia nettamente più redditizio) trascende il concetto di sport, diventando un oggetto di culto nella cultura southern, legato a doppio nodo con la mentalità e il way of life USA.

Maroon 5 ft. Cardi B – “Girls like you”

Nel 2018 Danica Patrick si ritira dalle corse, dopo un’ultima entry sia alla 500 Miglia di Daytona che alla 500 Miglia di Indianapolis.

Nonostante il ritiro e il clamore attorno alla sua persona che inevitabilmente andrà scemando, c’è spazio per un suo piccolo cameo nel video del singolo “Girls like you” dei Maroon 5 e Cardi B.

Parlando di Danica Patrick, da una parte è facile riconoscere il valore di icona pop nello stagnante automobilismo USA degli Anni Duemila, dall’altra è difficile calcolarne il reale valore sportivo.

Alcuni la definiscono come l’Anna Kournikova dell’automobilismo, altri ne decantano i riconoscimenti come l’essere (ad oggi) l’unica donna ad aver vinto in IndyCar o all’aver condotto dei giri in testa sia alla Daytona 500 che alla Indy 500.

Probabilmente la verità sta nel mezzo.

