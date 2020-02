È andata in scena nel cuore della Motor Valley la presentazione del team Gresini Racing, impegnato in tutte le categorie del motomondiale. Ad Imola Fausto Gresini ha tolto i veli alle sei moto che correranno in Moto3, Moto2 e nella coppa del Mondo MotoE.









Il team Gresini Racing è un cantiere in costante crescita e per questa stagione non ci saranno eccezioni. Confermati Matteo Ferrari, campione in carica della neonata classe elettrica MotoE, e Gabriel Rodrigo, veterano della Moto3. Saranno ben quattro invece i volti più o meno nuovi ad entrare a far parte del team Gresini.

Ci saranno infatti i giovanissimi Alessandro Zaccone per il TeamTrentino Gresini MotoE e Jeremy Alcoba per il TeamKömmerling Gresini Moto3. Due diamanti grezzi che Fausto Gresini ha pescato tra CIV e CEV e voluto fortemente.

Se per l’italiano, 21enne di Rimini, sarà la prima volta assoluta sulla scena mondiale MotoGP, per il catalano numero 52 non sarà del tutto così. Alcoba si era infatti conquistato sul campo lo scorso anno la promozione a pilota titolare dopo aver fatto bene in Austria e benissimo in Inghilterra, come sostituto proprio di Rodrigo.

Il progetto più ambizioso diventa per forza di cose quello della classe intermedia dove cambia tutto con Edgar Pons e Nicolò Bulega.

Se lo spagnolo vanta già due stagioni nel mondiale e ci torna ora da Campione Moto2 del CEV, Bulega ha sicuramente già dato prova di essere pronto per questa categoria lo scorso anno. Il team sarà ancora una volta firmato da Federal Oil come main sponsor, tra i più longevi di tutto il mondiale.

FAUSTO GRESINI – TEAM MANAGER: “La famiglia Gresini cresce e quest’anno schiereremo ben sei piloti in queste tre categorie, includendo un secondo pilota in Moto2, fondamentale per essere competitivi. In MotoE siamo Campioni e sappiamo che sarà difficile riconfermarsi, ma non c’è maniera migliore di provarci confermando Matteo innanzitutto. A fianco a lui ci sarà Zaccone, un giovane che segue le orme di Matteo prima nel CEV e ora qui. È una categoria innovativa in cui io sono convinto che i giovani siano la chiave. In Moto3 arriviamo da un anno di grandi delusioni e sappiamo di avere un team molto competitivo”.

“Abbiamo fortemente voluto Rodrigo come nostro pilota di punta e l’ho visto davvero bene in questo inizio di stagione. Con lui ci sarà Alcoba, che dovrà adattarsi alla Honda arrivando da un’altra moto, ma sta facendo già il suo. Sono convinto che possiamo fare molto bene qui e stare con i migliori della categoria. Infine in Moto2 abbiamo fatto i maggiori investimenti e finalmente avremo un pilota italiano a difendere i nostri colori. Con Bulega e Pons credo si sia creata una squadra forte e competitiva. Voglio chiudere ringraziando tutti i nostri sponsor che credono in noi e che vogliamo ripagare con una stagione ad alto livello”.

Mathias Cantarini