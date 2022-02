La nuova docu-serie “MotoGP Unlimited” di Amazon Prime Video è stata presentata ieri sera a Madrid, presso il Cinema Capitol, dove sono state trasmesse due puntate in anteprima. Alla premiere erano presenti alcuni dei suoi protagonisti come Marc Márquez, Joan Mir, Maverick Viñales, Jack Miller e Jorge Martín. Oggi all’Elysées Biarritz di Parigi ci sarà un’altra anteprima e saranno ospiti il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Alex Rins.

La serie, prodotta da The Mediapro Studio in collaborazione con Dorna, è composta da otto episodi e verrà trasmessa dal 14 marzo in oltre 170 paesi. “MotoGP Unlimited” racconta i piloti attraverso filmati esclusivi dentro e fuori la pista, mostrando i momenti più significativi del 2021 tra i quali l’addio di Rossi a Valencia e il titolo di Quartararo.

Per la prima volta, gli spettatori avranno l’opportunità di vedere cosa succede dietro le quinte e come si vive da dentro un campionato della MotoGP. Avranno accesso a immagini e racconti esclusivi sulle sfide quotidiane che piloti e team devono affrontare.

“MotoGP Unlimited” si è ispirata alla serie “Drive to survive” sulla Formula 1 che Netflix produce dal 2018. Con questa nuova docu-serie, Dorna spera di attirare l’attenzione degli appassionati ma anche di portare un nuovo pubblico al mondo delle due ruote.

“Durante questa intesa stagione, il lavoro tra Dorna e The Mediapro è stato costante con l’obiettivo di fare vedere i migliori momenti della stagione 2021. Gli spettatori potranno godere di contenuti mai visti grazie ad un prodotto all’altezza dei precedenti documentari”, ha dichiarato Manuel Arroyo, CCO di Dorna. Qui potete guardare il trailer ufficiale di MotoGP Unlimited.

Victoria Ortega Cabrera

Leggi anche: MOTOGP | TEST MANDALIKA: COSA CI HANNO LASCIATO?