Se ne era già parlato da qualche tempo, ma ora è ufficiale: Maverick “Top Gun” Vinales si accasa con Aprilia MotoGP per la stagione sportiva 2022 della Classe regina. Lo spagnolo ha lasciato la Yamaha non senza screzi, per mancanza di motivazioni e risultati all’altezza delle aspettative sue e della Casa giapponese.

L’accordo vale per un anno con opzione per l’annata successiva.

Le dichiarazioni

Massimo Rivola Ceo Aprilia: “Siamo estremamente felici di annunciare che abbiamo firmato Maverick Vinales, un pilota di altissimo livello e uno dei talenti più puri nella categoria premier. Il nostro progetto si è ora arricchito del valore che Maverick porta con sé – un campione del mondo che ha confermato il suo talento come top rider in Motogp – in un momento di grande cambiamento, Dopo aver portato in pista una moto completamente rinnovata ed esserci costantemente affermati nel gruppo dei protagonisti, siamo anche di fronte ad un passaggio di stato per portare Aprilia al successo. Siamo onorati di poter mettere a disposizione di Viñales tutte le nostre migliori competenze insieme al nostro entusiasmo e alla nostra passione. Sono fiducioso che, come Aleix, accoglierà questo progetto ad altissimo potenziale.”

Allo stesso tempo, Rivola ha indicato come l’arrivo di Vinales non allontani Lorenzo Savadori dal team di Noale. Tramite un post sui social, inoltre, Aleix Espargaro ha dato il benvenuto al nuovo team mate, mostrando la volontà di lavorare insieme per riportare Aprilia a lottare con i top della MotoGP.

Giacomo Da Rold