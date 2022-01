MotoGP | Ufficiale: Marc Márquez torna in pista a Sepang

Il comunicato tanto atteso è arrivato: Marc Márquez sarà a Sepang per i primi test ufficiali della MotoGP previsti ad inizio febbraio. Questa mattina HRC ha confermato la presenza dell’otto volte Campione del Mondo nelle due giornate di prova che si svolgeranno nel circuito malese, vero e proprio banco di prova per “el Cabroncito”.

Se ne era già parlato nella conferenza stampa organizzata dal reparto corse Honda, momento in cui Marc Márquez si era esposto per la prima volta anticipando i futuri sviluppi del suo percorso di recupero fisico. Dopo quella chiacchierata con la stampa il 28enne di Cervera ha proseguito gli allenamenti girando sullo sterrato per poi correre in Portogallo con la RC213V-S e ad Aragon in sella CBR600-RR.

CONTROLLO MEDICO SUPERATO: SEPANG ATTENDE MM93

La visita medica a cui Márquez si è sottoposto dopo le intense sessioni di test si è rivelata un successo, tanto da garantire la presenza nel paddock malese tra il 5 ed il 6 febbraio. Proprio in quel momento Marc Márquez tornerà a bordo di una MotoGP, mezzo che il catalano non guida dalla fine dell’ottobre scorso. In quel periodo la stella di casa HRC si presentava in una forma molto vicina al pre-Jerez 2020: le due vittorie consecutive tra Austin e Misano sembravano lanciarlo verso un finale di stagione ancor più strabiliante, ma una caduta in motocross ha riaffiorato nuovamente la diplopia, problema alla vista presentatosi già nel 2011 in Malesia.

SPALLA E VISTA SOTTO LA LENTE DI INGRADIMENTO IN MALESIA

E proprio a Sepang tutti attendono il rientro del pilota più vincente dell’ultimo decennio, ormai alle porte del test probabilmente più importante della carriera. L’attenzione cadrà su due fattori in particolare: la vista – che lo stesso Márquez ha definito migliorata decisamente – e la spalla sinistra. Nella conferenza stampa andata in scena il 14 gennaio l’otto volte iridato si era detto più preoccupato della spalla, davvero problematica nella prima metà della scorsa stagione. Se anche quella non creasse ulteriori grattacapi allora Marc Márquez tornerebbe di diritto tra i favoriti della stagione 2022.

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MARC MÁRQUEZ NELLA CONFERENZA HRC: “OPERAZIONE SCONGIURATA, PROSSIMO TEST IN UN CIRCUITO MONDIALE”