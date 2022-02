MotoGP | Ducati e Bagnaia insieme per altri due anni

A circa due settimane dall’inizio del mondiale MotoGP 2022 Ducati annuncia l’estensione del contratto di Francesco Bagnaia. Il torinese, secondo lo scorso anno, correrà con la formazione di Borgo Panigale fino alla chiusura della stagione 2024, momento in cui archivierà ben sei campionati corsi con la Desmosedici.

Il contratto di “Pecco” scadeva al termine del 2022 e per evitare ulteriori pressioni le due parti hanno trovato un accordo che possa assicurare una forte stabilità. Quest’ultimo è l’elemento di cui Ducati Corse ha più bisogno in una caccia al titolo piloti che va avanti dall’inizio del 2008. Bagnaia sembra la figura attualmente più adatta al raggiungimento dell’obiettivo (viste le prestazioni eccellenti della seconda metà di 2021) e l’equilibrio raggiunto tra pilota, moto e squadra potrebbe divenire ancor più solido grazie al prolungamento del contratto.

PECCO BAGNAIA: “AMBIENTE SERENO, SONO SERENO E ORGOGLIOSO”

Il torinese classe 1997 ha così commentato la notizia: “Essere un pilota Ducati è sempre stato un sogno per me e sapere di poter continuare ad esserlo per altre due stagioni mi rende davvero felicissimo e orgoglioso. Nel Ducati Lenovo Team ho trovato un ambiente sereno e mi sento molto in sintonia con la mia squadra e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo Campionato. Un grazie davvero di cuore a Claudio, Gigi, Davide, Paolo e tutto lo staff di Ducati Corse. Cercherò di ripagare la fiducia dimostratami da Ducati con i miei risultati in pista!”

GIGI DALL’IGNA: “PECCO HA IL POTENZIALE PER PUNTARE AL TITOLO”

Non sono mancate le parole di Gigi Dall’Igna, Direttore di Ducati Corse: “Siamo davvero felici di avere Bagnaia con noi per altre due stagioni. Fin dal suo arrivo in Ducati nel 2019 Pecco ha dimostrato un grande talento e di saper interpretare molto bene la nostra Desmosedici GP, adattandosi a guidarla in qualsiasi condizione. Lo ha fatto soprattutto nell’ultima stagione, durante la quale ha avuto una crescita davvero importante arrivando a giocarsi il titolo mondiale. Il modo in cui ha saputo gestire le gare di Aragón, Misano, ma anche Portimão e Valencia, centrando 4 fantastiche vittorie, è la dimostrazione della sua maturità come pilota. Con queste grandi qualità siamo sicuri che abbia tutto il potenziale per poter puntare insieme a noi al titolo iridato.”

DUCATI-BAGNAIA: PAROLA CHIAVE FIDUCIA

Tutto il reparto corse Ducati si fida di Bagnaia e, viceversa, il pilota torinese crede estremamente nel progetto nato, studiato e sviluppato a Borgo Panigale. Come detto da Dall’Igna, Bagnaia ha iniziato il suo percorso insieme a Ducati nel 2019 (Pramac) e passo dopo passo ha iniziato a comprendere la Desmosedici. Dal difficile esordio in MotoGP “Pecco” ha tracciato una strada capace di portarlo nella squadra ufficiale, con la quale ha provato a conquistare il titolo piloti al primo anno di collaborazione.

Un percorso durato tre anni, periodo in cui Bagnaia ha costruito un ambiente sereno nel quale condividere scopi e obiettivi. Ora che anche la pressione del contratto in scadenza è svanita c’è solo da lavorare in fabbrica, ai box e in pista, puntando con fermezza alla conquista di un campionato piloti distante ormai quattordici anni. Il 2022 sarà fondamentale: scopriremo già quest’anno se la “scommessa Bagnaia” dovesse rivelarsi indovinata.

Matteo Pittaccio

