Una notizia che era nell’aria da tempo, oggi è diventata ufficiale. Si tratta di un ritorno a casa per Jack Miller, che tornerà in KTM per le prossime due stagioni di MotoGP. Il pilota australiano lascerà di conseguenza la Ducati alla fine del 2022, dove militava sin dal 2018. La casa austriaca lo affiancherà nel team ufficiale a Brad Binder.

CAMBI DI SELLA

Con questa ufficialità abbiamo anche la certezza che il portoghese Miguel Oliveira, a cui è stata offerta la sella nel suo ex-team Tech 3, lascerà KTM. Il mercato piloti è ora nel momento più caldo, con KTM tra i protagonisti. Proprio nel team Tech 3 dovrebbe arrivare Pol Espargaro, che lascerà Honda e farà spazio al campione del mondo 2020 Joan Mir. Ma sicuramente queste non saranno le uniche novità in vista di un 2023 che si preannuncia rivoluzionario.

LE PAROLE DEI VERTICI KTM

Francesco Guidotti, Team Manager KTM: “Avere Jack al fianco di Brad nel nostro team significa contare su un’altra forte risorsa. Lo conosco bene, so come gli piace lavorare e cosa può portare al box. Credo che il suo carattere e il modo in cui guiderà e spingerà la nostra KTM RC16 ci aiuterà molto in questa fase del nostro progetto. Come Brad, Jack è un pilota puro: troverà i limiti e il massimo in ogni condizione e di ogni pacchetto, e continuerà a “darci dentro” per ottenere il risultato. Questa è una qualità piuttosto rara. Le prossime due stagioni saranno entusiasmanti”.

Sulla stessa linea anche Pit Beirer, direttore motorsport KTM: “Naturalmente conosciamo Miller da quando ha fatto il boom con Aki e il nostro programma Moto3. E’ un grande piacere portare un pilota delle sue capacità nella nostra struttura MotoGP. Ci ha lasciato un’impressione positiva e siamo rimasti in contatto. L’approccio e l’attitudine alle corse di Jack sono molto simili ai nostri. Sono molto orgoglioso che torni nuovamente in Red Bull KTM e sarà una grande aggiunta alla nostra missione”.

Giacomo Da Rold