Non era un segreto, bensì una notizia ufficiosa, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Andrea Dovizioso ha annunciato che nel 2021 non scenderà in pista. Prenderà un anno sabbatico l’attuale pilota Ducati, che ha prontamente comunicato che non sarà un anno di fermo, ma un anno ricco di nuovi progetti.

DOVIZIOSO E LE DINAMICHE DI MERCATO

Andrea Dovizioso è al centro delle dinamiche, e delle voci, che girano attorno al mercato piloti ormai da mesi. Dapprima per via del mancato rinnovo con Ducati, un contratto che ha visto entrambi le parti non scendere a compromessi. Poi l’ipotesi KTM, seguita a sua volta da quella Aprilia, fino ad arrivare negli ultimi giorni a parlare della possibilità di diventare collaudatore Yamaha nel 2021. Ma il pilota romagnolo ha da subito messo a tacere la voce dichiarando da parte sua la volontà di voler scendere in pista solo se, e quando, avrà l’occasione di essere parte di un progetto duraturo e vincente.

DOVIZIOSO TRAMITE I SUOI CANALI UFFICIALI:

“Nel corso degli ultimi mesi ho ricevuto le proposte di alcune Case per partecipare nel 2021 come test rider al lavoro di sviluppo dei loro progetti in MotoGP.

La cosa mi ha fatto molto piacere e sono grato per la considerazione ricevuta. Nonostante queste opportunità ho deciso di non prendere nessun impegno e di rimanere libero per ora da accordi formali.

Ho un’immensa passione per le gare e ho ancora l’ambizione di voler correre e lottare per la vittoria. Tornerò quindi in MotoGP se e quando troverò un progetto guidato da altrettanta passione e ambizione e all’interno di un’organizzazione che condivida obbiettivi, valori e metodo di lavoro.

Ora sono focalizzato nel terminare il mondiale nel miglior modo possibile e ho già iniziato a sviluppare alcuni progetti con i miei partners per il futuro.”

LEGGI ANCHE: MOTOGP| UFFICIALE: ANDREA IANNONE SOSPESO PER QUATTRO ANNI

Nicole Facelli