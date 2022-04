Una gara perfetta, quella di Enea Bastianini in MotoGP nel GP del Texas 2022, passata a studiare Jack Miller per poi affondare il colpo al momento giusto. Per “Thriller” il crollo della gomma è costato anche la seconda posizione a favore di Alex Rins

ENEA LEADER X2

Enea Bastianini vince il GP del Texas 2022 della MotoGP e torna in cima alla classifica mondiale, dopo una gara che sembrava condotta da un pilota con molta più esperienza. Nonostante sia solo il secondo anno di MotoGP per il “Bestia”, Enea ha saputo attendere il momento giusto prima di passare Jack Miller per la vittoria. Salvaguardare le gomme che in questo Gran Premio erano identiche per tutti i primi 15 piloti della classifica è stata la mossa che lo ha condotto al gradino più alto del podio, ed anche alla vetta della classifica iridata attuale.

MILLER E RINS

La battaglia per la seconda posizione invece si è conclusa alla fine dell’ultimo giro, con Alex Rins che ha saputo sfruttare i punti di forza della sua Suzuki e portare a casa la piazza d’onore. Nulla da fare per Jack Miller, che dopo aver condotto la quasi integrità della gara è costretto ad accontentarsi della terza piazza. Per “Thriller” la gomma soft al posteriore è stata una scelta necessaria per avere grip a sufficienza per buona parte della gara, ma non per la fine della contesa che ha premiato l’alfiere di Hamamatsu.

CHE MARC MARQUEZ!

Quarta piazza per Joan Mir, che precede Pecco Bagnaia ed un Marc Marquez che ha condotto una gara incredibile. Partito con un problema alla frizione in ultima posizione, Marc è poi risalito fino alla sesta casella dopo un’accesa lotta con Jorge Martin e Fabio Quartararo, che hanno però dovuto cedere il passo. Completano la top10 Johann Zarco e Maverick Viñales, a punti anche Aleix Espargaro, Brad Binder, Pol Espargaro, Takaaki Nakagami ed Andrea Dovizioso.

MOTOGP 2022 TEXAS GP, RACE RESULTS

Alex Dibisceglia

