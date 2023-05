Il primo a commentare questi test è Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna, che ripercorre le varie tappe che hanno portato allo sviluppo di queste soluzioni: “Lavoriamo a stretto contatto con i piloti e le squadre. La comunicazione della Race Control con i piloti è stata una priorità negli ultimi anni. Nel 2020 i piloti si lamentavano della visibilità delle bandiere, con l’esigenza di sapere cosa stesse accadendo in pista, per esempio la presenza di pioggia o incidenti. Così nel 2020 abbiamo fatto un test a Misano, ma non erano molto convinti del sistema: non si sentivano a loro agio e c’era troppo rumore.”

Da qui la prima novità, quella dei pannelli a LED, obbligatori in tutti i circuiti dall’anno scorso: “È stato un grande successo. Credo rappresenti un grande progresso in termini di bandiere gialle, e di tutti i tipi, nonché per la trasmissione di informazioni ai piloti durante le gare e le sessioni di prove. Siamo molto soddisfatti dei pannelli a LED. Ora sono presenti in tutte le tappe del calendario”.

Tuttavia, prosegue Ezpeleta, “era importante continuare ad aiutare i piloti nelle comunicazioni quando sono in sella. Riprendere il progetto della radio e della comunicazione audio va in questa direzione. È una sfida, perché rispetto alle auto i caschi per le moto sono stretti, soprattutto sul volto, e le moto sono molto più rumorose. C’è anche parecchio movimento in più, perché i piloti devono essere liberi di muoversi sulla moto. Si tratta di qualcosa di molto più impegnativo, quindi. Ci sono cose su cui dobbiamo lavorare, ma siamo molto soddisfatti.”