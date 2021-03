Il Day-4 dei test MotoGP 2021 in Qatar (ossia la prima giornata della seconda parte dei test) termina con Maverick Viñales come più veloce, e con Alex Marquez infortunato. La nuova Yamaha sembra sposarsi bene con “Top Gun”, che è seguito a mezzo decimo dalle Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Frattura del metatarso per Marquez JR.

UNA YAMAHA BUONA

Visti i risultati di ben 3 dei quattro piloti della casa di Iwata, dire che questo potrebbe essere l’anno di Yamaha potrebbe non essere un’esagerazione. Nel Day-4 dei test, Day-1 della seconda parte delle prove in Qatar 2021, il migliore della MotoGP è Maverick Viñales, in cima alla lista dei tempi con un best di 1:53”244. Un ottimo tempo, seguito dai compagni di marca Franco Morbidelli (+0.079) e da Fabio Quartararo sulla Yamaha ufficiale (+0.159).

E CHE APRILIA!

Sorprende in positivo anche l’Aprilia di Aleix Espargaro, 4 decimi di distacco dalla vetta e solo due dalla Ducati di Francesco Pecco Bagnaia, che chiude con il quarto tempo. Seguono le Suzuki di Mir e Rins, 6 e 7 decimi dalle Yamaha, poi arriva Valentino Rossi che ancora lavora su ergonomia e posizione, anche se si è detto soddisfatto del telaio provato in questi giorni. Chiudono la Top10 dei tempi Johann Zarco (+0.812) e Pol Espargaro (+1.103), seguono Miller, Nakagami, Bradl, Martin e Basitianini. Lontani ancora Petrucci (19°), Marini (20°), Savadori (23°) e Pirro (26°).

ALEX MARQUEZ, CADUTA E INFORTUNIO

Non inizia bene invece il 2021 di Alex Marquez, che in questo Day-4 dei test MotoGP ha rimediato una brutta caduta con un gigantesco high-side in uscita da curva 9, cadendo rovinosamente. Scongiurati danni importanti, per il più piccolo dei fratelli Marquez c’è comunque una frattura di 2 millimetri al quarto metacarpo del suo piede destro. Bisognerà valutare se il dolore permetterà ad Alex di correre le prime due gare, ma per lui i test sono finiti.

Alex Dibisceglia