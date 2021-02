MotoGP | test pre-stagionali solo in Qatar per Moto2 e Moto3

Cambiano data e luogo dei test pre-stagionali riservati alle classi Moto2 e Moto3, in origine previsti martedì 16 marzo nel circuito spagnolo di Jerez de la Frontera. Le due categorie del Motomondiale seguiranno la MotoGP in Qatar, Losail, sede delle ultime giornate di prove tra il 19 ed il 21 marzo.

Il comunicato ufficiale rilasciato in data odierna segue quello pubblicato dall’organizzatore il 19 gennaio, quando sono stati confermati i giorni di test in più assegnati alla Top Class. FIM e Dorna Sports vogliono limitare il più possibile i trasferimenti, dunque le squadre di tutte le classi sono destinate a rimanere in Qatar fino al termine del Gran Premio di Doha, seconda ed ultima gara programmata in Arabia.

Questa decisione garantisce sicuramente più continuità all’intero ecosistema, reso stabile da un filone di eventi localizzati tutti nella stessa zona per evitare i problemi dello scorso anno. Una volta completati i test, le squadre dovranno guardare al primo weekend di gara del 2021, in programma proprio a Losail tra il 26 ed il 28 marzo. Dorna Sports si sta muovendo in anticipo, con l’obiettivo di aggirare i rischi ancora tangibili causati dalla pandemia.

QATAR TEST DAY, PROGRAMMA UFFICIALE

3-4/03/2021 – Setup Day MotoGP;

5/03/2021 – Shakedown Test MotoGP;

6-7/03/2021 – Test Ufficiali MotoGP;

10-12/03/2021 – Test Ufficiali MotoGP;

19-21/03/2021 – Test Ufficiali Moto2/Moto3.

Matteo Pittaccio

