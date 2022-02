Pol Espargaró ha dimostrato ancora una volta che si sta adattando alla perfezione alla sua RC213V per il prossimo campionato di MotoGP: Polyccio, che aveva già chiuso primo venerdì a Mandalika, ha replicato nel terzo e ultimo giorno di test imponendosi durante la maggior parte della sessione con un registro di 1:31.060. “Arrivo in Qatar con una moto che è pronta per vincere”, ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

PRIMI DIECI PILOTI SEPARATI DA APPENA MEZZO SECONDO

Fabio Quartararo aveva messo da parte un set di gomme per provare a recuperare qualche millesimo nel time attack, questo ha permesso al campione del mondo di chiudere come la miglior Yamaha a solo 14 millesimi dallo spagnolo. Luca Marini, del Team Mooney VR46, non ha migliorato il tempo di sabato e chiude terzo nella combinata come il più veloce degli italiani.

Aleix Espargaró, che ieri ha sofferto per la mancanza di grip della sua Aprilia, ha fatto un passo in avanti chiudendo la classifica in quarta posizione a 325 millesimi.

Sensazioni positive per Franco Morbidelli che chiude quinto con la Yamaha ufficiale. Pecco Bagnaia, molto ottimista in vista dell’inizio della stagione, è sesto con un tempo di 1:31.436 e si colloca come la miglior Ducati ufficiale della giornata. Il suo compagno invece, Jack Miller, autore di una caduta senza conseguenze nella parte finale del test, chiude diciottesimo.

Settimo Alex Rins, unica Suzuki in pista, in quanto il suo compagno di squadra, Joan Mir, non ha preso parte all’ultima giornata di test per problemi gastrointestinali dovuti ad una intossicazione alimentaria. Ottavo tempo per lo spagnolo Maverick Viñales che conferma le buone sensazioni con la Aprilia. Il pilota della Honda Marc Márquez chiude in nona posizione con un registro di 1:31.481, alle sue spalle Johann Zarco decimo con 1:31.488.

In tredicesima posizione l’italiano Enea Bastianini con la Ducati GP 2021 del Gresini Racing. Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio chiudono rispettivamente diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo. Bezzecchi a sua volta si conferma il miglior rookie.

Raúl Fernández nella giornata di ieri ha sofferto di una brutta caduta nella curva 12. Oggi, dopo 7 giri è caduto nuovamente e ha deciso di concludere prematuramente il test perché le difficoltà fisiche che si portava dietro dall’incidente non gli hanno permesso di continuare.

CLASSIFICA COMBINATA

Il prossimo appuntamento per i piloti della MotoGP sarà il 6 di marzo per la prima gara del campionato 2022 in Qatar nel tracciato di Losail.

Victoria Ortega Cabrera