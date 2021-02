KTM lancia ufficialmente la stagione MotoGP 2021 presentando le quattro RC16 che prenderanno parte all’intero campionato. Le nuove moto saranno guidate da Brad Binder e Miguel Oliveira per quanto riguarda la squadra ufficiale, mentre Tech3 schiererà Iker Lecuona e Danilo Petrucci.

Nella breve presentazione sono state illustrate le figure chiave del progetto, tramite dialoghi via video-chiamata tra i quattro piloti, Pit Beirer (Direttore reparto corse KTM), Mike Leitner (Team Manager KTM Factory MotoGP) e Hervé Poncharal (Team Manager KTM Tech3).

RED BULL KTM FACTORY RACING 2021

La colorazione della KTM Factory non si distacca da quella impiegata dal 2017 in poi. La squadra affronterà la quinta stagione partendo da un progetto rivelatosi valido durante il campionato passato.

Confermato il sudafricano Brad Binder, vincitore a Brno lo scorso anno, mentre fa il suo esordio nel team il portoghese Miguel Oliveira, primo nel GP del Portogallo 2020 con la RC16 Tech3.

TECH3 KTM FACTORY RACING 2021

Proprio Tech3 desta la maggiori curiosità nel corso della presentazione. Come annunciato nelle fasi finali dello scorso campionato, il gruppo di lavoro diretto da Hervé Poncharal perde sì la sponsorizzazione Red Bull, ma ritrova una collaborazione ancor più stretta con il reparto corse di Mattighofen.

La nuova livrea della RC16 Tech3 è caratterizzata dal classico arancione KTM contrastato da un nero utilizzato su carene e sotto-carene. Al di sotto del cupolino quali sono i numeri di gara? Il 27 di Iker Lecuona, confermato dopo l’ottimo anno da rookie, ed il 9 di Danilo Petrucci, proveniente da Ducati Corse.

UN 2021 CHE SI ANNUNCIA PROMETTENTE

Il 2021 è alle porte e sicuramente KTM ha tutte le carte in regola per inserirsi costantemente nella zona più alta della classifica. Avendo quattro moto in pista, tutte con supporto ufficiale, la compagine diretta da Pit Beirer si è posta degli obiettivi importanti dopo le due vittorie del 2020. KTM potrà anche contare su tutte le informazioni acquisite da Danilo Petrucci negli anni in Ducati.

Il Team Factory è molto giovane e, sebbene perda Pol Espargaró, tre piloti su quattro sono cresciuti nel vivaio KTM, apprendendo e affinando il metodo di lavoro fuori e dentro le piste. Il mondiale 2021 di KTM partirà in Qatar con le sessioni di test ufficiali. Appuntamento tra il 3 ed il 12 marzo, presso il circuito di Losail.

Matteo Pittaccio

