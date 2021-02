Fabio Quartararo, prossimo pilota ufficiale Yamaha MotoGP, è risultato positivo al Covid19 nel mese di dicembre; tuttavia, ha tenuto nascosta la positività fino ad ora. E’ attraverso un post social che negli scorsi giorni il giovane talento francese ha comunicato di aver contratto il virus. “Bello essere tornato al 100%”, ha scritto il francese.

Così, dopo Valentino Rossi e Iker Lecuona, arriva anche il terzo pilota MotoGP positivo al Covid19. Questa volta è toccato al giovane rampollo di casa Yamaha, che il prossimo anno correrà al fianco di Maverick Vinales nel team Factory della casa di Iwata. Della sua positività, però, nessuno ha saputo nulla fino ad ora. Contrariamente a quello che accadde a Valentino Rossi e Iker Lecuona, obbligati a comunicare la positività dovendo saltare delle gare nel finale di stagione, Fabio ha tenuto tutto segreto. Almeno fino quando, attraverso questo post sui social, ha comunicato di essere tornato completamente in forma. “Dopo aver preso il Covid a dicembre ho perso molta condizione fisica, ma sono tornato al 100%“. Si legge nel suo post dove si mostra a torso nudo in pantaloncini accanto alle sue moto da cross con cui spesso di allena.

Après avoir attrapé le Covid en décembre j’ai perdu pas mal de condition physique mais je suis à nouveau à 100% 💪🏼 / After having Covid in December I lose some physical condition but great to be back at my top level 💪🏼 pic.twitter.com/S5WAfHqq6B

— Fabio Quartararo (@FabioQ20) February 10, 2021