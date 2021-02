La seconda Aprilia RS-GP sembra destinata a finire nelle mani di Lorenzo Savadori dopo il mancato accordo sul rinnovo con Bradley Smith. “Sava” compare già nella entry list provvisoria della classe, ma ad oggi manca il comunicato ufficiale da parte del team sulla scelta: tutto spinge perchè sia proprio il cesenate a prendere quel posto. Bradley Smith nel frattempo sui suoi social ha postato la foto di una Yamaha R3 pronto pista, chiaro segnale che il suo rapporto con Aprilia è terminato.

UN 2020 DA COLLAUDATORE/PILOTA

Lorenzo Savadori, dopo esser stato a lungo uomo Aprilia nel WorldSBK, con la squalifica di Andrea Iannone e la conseguente promozione a pilota titolare di Bradley Smith, nel 2020 è diventato il collaudatore MotoGP della casa di Noale. Un ruolo che lo ha fatto senza dubbio migliorare costantemente anche coi prototipi. Nel finale di stagione la grande occasione: sostituire Bradley Smith nelle ultime tre gare. Per il cesenate un esordio complicato, a fine stagione, correndo due volte a Valencia e la gara finale di Portimao. Nonostante questo, con un po’ più di fortuna sarebbe riuscito a conquistare i suoi primi punti in MotoGP già all’esordio. Sava è stato invece costretto al ritiro al penultimo giro mentre si trovava al quindicesimo posto. Diciottesimo nel secondo round a Valencia prima di chiudere con una caduta a tre giri dalla fine il GP di Portimao.

UN 2021 ANCORA TUTTO DA SCRIVERE

Già sul finire del 2020, quando Dorna ha pubblicato la prima entry list del motomondiale 2021, il nome di Lorenzo compariva accanto a quello di Aleix Espargaro sull’Aprilia del Team Gresini. Aprilia era ancora in trattativa con Bradley Smith per il rinnovo contrattuale che nelle ultime ore è ufficialmente saltato. A togliere ogni dubbio è stato proprio il pilota inglese che sui propri canali social ha postato una foto di una Yamaha R3 pronto gara con la didascalia “Project #109 is complete.”

Con Bradley Smith ormai fuori da Aprilia, la squalifica di Andrea Iannone che fino al 2024 non potrà tornare a correre. Aprilia ha fallito il tentativo di portare in MotoGP uno tra Joe Roberts, Fabio Di Giannantonio e soprattutto Chaz Davies. Con quest’ultimo che ha preferito la continuità con Ducati in Superbike. Aprilia non ha quindi altre possibilità che confermare la scelta fatta quest’autunno con Lorenzo Savadori destinato ad esordire in MotoGP come pilota titolare. Savadori campione italiano Superbike in carica con l’Aprilia RSV4 del team Nuova M2 Racing come abbiamo scritto nei giorni scorsi non sarà al via del CIV 2021. Per lui una nuova e prestigiosa avventura in MotoGP.

