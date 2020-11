Da venerdì la MotoGP torna in pista e lo farà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Primo round dei due previsti in terra spagnola, con il calendario che si chiuderà sul circuito portoghese di Portimao. Questo weekend però ci potrebbe essere una sorpresa in griglia di partenza.

In casa Yamaha sono ancora alle prese con la positività al Covid-19 di Valentino Rossi. Il nove volte campione non ha ottenuto la doppia negatività al tampone e con ogni probabilità non ci sarà alla prima di Valencia. La casa di Iwata ha optato così per sostituire il Dottore, almeno per il prossimo appuntamento.

CHI È GERLOFF?

Il pilota designato per sostituire Rossi è Garrett Gerloff, classe 1995 che quest’anno ha debuttato nel campionato SBK in sella alla Yamaha YZF-R1 del team GRT. Il texano è due volte vincitore del MotoAmerica e ora avrà la chance di misurarsi nella categoria più importante delle due ruote. Non capita tutti i giorni infatti di sostituire Valentino Rossi e c’è curiosità su quelle che saranno le sue performance.

Questo il comunicato Yamaha: “Il team è lieto di annunciare di aver aggiunto il pilota GRT Yamaha WorldSBK Garrett Gerloff alla sua potenziale formazione di piloti per il Gran Premio de Europa. Se Rossi non fosse in grado di soddisfare il requisito di due risultati negativi ai test PCR necessari per poter prendere parte all’evento GP di questo fine settimana, l’americano sostituirà Rossi. L’ultimo test PCR di Rossi, effettuato martedì 3 novembre, ha dato esito positivo per Covid-19. Se Rossi dovesse essere ritenuto “non idoneo” a guidare a Valencia, Gerloff sarà supportato dal solito equipaggio del numero 46 per la sua primissima esperienza di guida a bordo di una YZR-M1″.

Garrett Gerloff Designated as Standby Replacement Rider for Valentino Rossi at the European GP 📰 https://t.co/nJ8jcwxapa#MonsterYamaha | #MotoGP | #EuropeanGP pic.twitter.com/85azh9EvI3 — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) November 4, 2020

Pronta la risposta del pilota statunitense: “Sono onorato che la Yamaha mi abbia preso in considerazione per questa opportunità. Mi spiace molto per Valentino, spero recuperi alla svelta perché in pista ci manca“.

#EuropeanGP Standby Replacement Rider, @garrettgerloff 💬 “I’m honored that Yamaha has considered me for this opportunity. But I am just sorry to get this opportunity under these unfortunate circumstances for Valentino. I hope that he recovers soon, we all miss him on track!” pic.twitter.com/khRiSlEzcU — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) November 4, 2020

