Valentino Rossi, Luca Marini e Franco Morbidelli scenderanno in pista con le quattro ruote al termine della stagione agonistica. Gli impegni sportivi per le tre stelle del Motomondiale saranno in due interessanti sfide: la 12h del Golfo ed l’ACI Monza Rally.

I due fratelli, Rossi e Marini, si ripresentano al via della Gulf 12h dopo l’ottimo esordio dello scorso dicembre. La coppia, insieme al ‘confermato’ Alessio Salucci, correrà con una Ferrari 488 GT3 e cercherà di difendere il titolo PRO-Am della passata edizione di una competizione che da qualche anno chiude l’attività agonistica per le ruote coperte.

A differenza del 2019, il Bahrain ospiterà questa gara che dalla sua creazione allo scorso anno si è sempre tenuta ad Abu Dhabi.

Morbidelli su quattro ruote nel WRC

Franco Morbidelli si prepara per il grande esordio nel WRC. Come accade da anni, il Rally di Monza di inizio dicembre è l’occasione per grandi protagonisti delle due ruote di divertirsi a suon di derapate nel tempio della velocità.

A differenza del solito Show all’interno del famoso impianto brianzolo, il portacolori della Yamaha si contenderà il successo nella classe R5 dell’ultima tappa del WRC 2020. ‘Morbido’ guiderà una Hyundai del Team Italia in una manifestazione che racchiuderà alcune prova anche all’esterno del Parco di Monza.

Luca Pellegrini