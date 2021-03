Al termine del terzo giorno di test MotoGP a Losail, Jack Miller e Ducati comandano con il tempo di 1:53.183 e 51 passaggi completati. L’australiano, alla prima stagione nel programma Factory, svetta sulle Yamaha ufficiali di Fabio Quartaro e Maverick Viñales. Tempi più veloci rispetto alla sessione di domenica scorsa, tanto da migliorare il record ufficiale e assoluto registrato da Marc Márquez nel 2019 (1:53.380).

Alle spalle dei primi tre classificati figurano Johann Zarco e Pol Espargaró, entrambi autori di un miglior tempo identico al millesimo (1:53.899). Se da una parte ci si poteva aspettare uno Zarco su ottimi livelli, dall’altra sorprende il miglioramento di “Polyccio”. Alle sue spalle troviamo il fratello maggiore Aleix, a confermare i passi in avanti che Aprilia sembra aver compiuto con la nuova RS-GP 21. Nonostante il buon riferimento cronometrico, Aleix Espargaró ha percorso un numero limitato di km, fermandosi ad un totale di 31 giri.

Le due Suzuki GSX-RR del Campione in carica Joan Mir e Alex Rins occupano il 7° e l’8° posto, davanti alla terza Ducati di Francesco Bagnaia, ancora 9° ma con un tempo più basso di quattro decimi rispetto al Day2. La Top10 è completata da Takaaki Nakagami, posizionatosi ad 1″ dalla vetta. Le Yamaha Petronas si classificano in 11^ posizione con Franco Morbidelli ed in 13^ con Valentino Rossi, divise dalla KTM RC16 #88 di Miguel Oliveira. Ottimo tempo per Enea Bastianini, 14° e miglior debuttante nella sessione odierna. Il riminese ha totalizzato 44 giri, ottenendo il record personale nella penultima tornata completata e definendosi più sciolto rispetto alle giornate precedenti. Seguono in 15^ e 16^ piazza le Honda di Álex Márquez e Stefan Bradl, con il tedesco solamente quattro millesimi davanti ad un Danilo Petrucci ancora nascosto. Cal Crutchlow porta la Yamaha M1 “60° anniversario” al 18° posto, di fronte al rookie Jorge Martín e Brad Binder. Ultimo dei debuttanti Luca Marini, 22°.

MOTOGP | QATAR TEST DAY 3 | RISULTATI UFFICIALI

La MotoGP tornerà in pista domani, giovedì 11 marzo, dalle 12:00 alle 19:00 (orario italiano). Squadre e piloti della classe Regina continueranno a provare soluzioni tecniche e componenti in vista dell’ultima giornata di test (venerdì 12), prima di lasciar spazio alle prove ufficiali IRTA Moto2 e Moto3 in programma tra il 19 ed il 21 marzo.

Matteo Pittaccio

