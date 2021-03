Un 2021 della MotoGP che parte nel segno della Ducati di Pecco Bagnaia, che con il suo 1’52.772 conquista qualifiche, la pole position e riscrive il record di Losail in Qatar. Seguono Quartararo e Viñales, Valentino Rossi apre la seconda fila davanti a Miller e Zarco. Quattro Yamaha nella Top10, grande tentativo di Enea Bastianini per passare in Q2,

Q1: CLAMOROSO ENEA MA NON BASTA, PASSANO NAKAGAMI E MIR

Il primo a scendere sotto il 54 durante il primo turno di qualifiche è stato Jorge Martin, che con un bel traino offerto da Bastianini si è portato subito in cima alla lista dei tempi. Non è durato molto però in quella posizione, visto che il guizzo di Joan Mir ha condotto la Suzuki del campione del mondo alla prima piazza con un 1:53.765. Il fulmine a ciel sereno è però arrivato proprio da Enea Bastianini, che però manca il passaggio alla Q2 per soli 5 millesimi su Mir. A comandare la classifica ci si mette Takaaki Nakagami, autore all’ultimo giro di un 1:53.577 e seguito dal campione del mondo in carica Mir.

Q2: PECCO BAGNAIA DISTRUGGE IL RECORD

Apre le danze del Q2 Pecco Bagnaia, che con un giro secco si porta sul 53.2 e si mette in pole provvisoria. Neanche un minuto dopo è Fabio Quartararo a riscrivere il tempo per la prima casella dell’anno 2021 con un 1’53.038 che profuma di miglior giro della storia sul tracciato del Qatar per la MotoGP. Ma il tempo del francese non è stato sufficiente: il secondo round è andato a Francesco Bagnaia, che disintegra il record della pista con un assurdo 1’52.772. Lo seguono in prima fila Quartararo e Viñales, seconda fila per Rossi, Miller e Zarco.

LA GARA DI DOMANI

Per la gara di domani si confermano competitive le Yamaha, che monopolizzano 4 dei primi sette posti. Bagnaia sarà sicuramente della partita, e per Jack Miller non dovrebbe essere difficile usare il motore della Ducati per poter tornare subito sui primi. Stranamente lontano dai compagni di marca Morbidelli, che incassa due decimi da Quartararo e Viñales, ma Franco è famoso per le sue gare e la sua gestione delle gomme. Il passo gara verrà dettato dal capofila, vedremo domani chi sarà il trionfatore del primo Gran Premio della MotoGP 2021 in Qatar.

MOTOGP 2021 QATAR QUALIFICHE, TOP12

1 63 F. BAGNAIA 1:52.772 2 20 F. QUARTARARO +0.266 3 12 M. VIÑALES +0.316 4 46 V. ROSSI +0.342 5 43 J. MILLER +0.443 6 5 J. ZARCO +0.514 7 21 F. MORBIDELLI +0.541 8 41 A. ESPARGARO +0.543 9 42 A. RINS +0.718 10 36 J. MIR +0.910 11 30 T. NAKAGAMI +0.949 12 44 P. ESPARGARO +1.158

Alex Dibisceglia