MotoGP | Presentato ufficialmente il Ducati Team

Il 31 gennaio abbiamo già avuto un’anteprima della nuova Desmosedici e nella giornata di oggi Ducati lancia ufficialmente la stagione 2022 dopo il rinvio della presentazione a causa della positività al Covid-19 di Jack Miller. Il nativo di Townsville e Francesco Bagnaia sono i due alfieri che Borgo Panigale ha assunto per puntare al titolo mondiale che manca dal 2007 con Casey Stoner. Francesco Bagnaia deve confermarsi dopo la seconda parte di 2021 decisamente positiva mentre per quanto riguarda l’intera squadra bolognese manca ancora il passo decisivo, lo stesso che si cerca di fare con la moto appena presentata.

UNA STAGIONE 2021 DA RICORDARE PER DUCATI CORSE

Nel 2021 la casa costruttrice italiana ha praticamente vinto qualsiasi cosa. Titolo a squadre, titolo costruttori, miglior team-pilota indipendenti e miglior pilota esordiente. L’unica cosa che manca è proprio quella più importante: il titolo piloti. Jack Miller e Francesco Bagnaia sono pronti per la seconda tranche di test al Mandalika Circuit reduci dai primi test dell’anno in cui hanno portato in pista la nuova Desmosedici. Purtroppo però non sono mancati alcuni problemi a Sepang, con aree che dovranno inevitabilmente essere riviste con l’ausilio del tester Michele Pirro. I due piloti titolari, al secondo anno nel team ufficiale, sono rimasti comunque soddisfatti del potenziale che può esprimere la Ducati.

NOVITA’ RILEVANTI DA SEPANG

L’ultima invenzione di casa Ducati è l’abbassatore sull’avantreno che non abbassa la moto solo in partenza ma anche durante il giro. Chiaramente gli altri team sono contrari a questa tecnologia e vogliono evitare l’entrata in vigore della stessa chiedendone l’abolizione. Ulteriore novità risiede sulla piastra di sterzo di Bagnaia: Nella #63 è scomparso il manettino di sinistra per far posto ad un comando centrale color alluminio.

FRANCESCO BAGNAIA: “CRESCIUTO MOLTO DURANTE IL 2021, OBIETTIVO TITOLO PILOTI”

Ecco le prime parole ufficiali di “Pecco” Bagnaia: “Sono felice per l’inizio di questa nuova stagione. Abbiamo chiuso il 2021 con una nota positiva e spero di poter riprendere così anche il 2022. Insieme alla mia squadra sono cresciuto molto durante lo scorso anno: mi trovo davvero bene con il gruppo di lavoro e sono convinto che insieme potremo fare grandi cose. La Desmosedici GP in questa nuova colorazione è ancora più bella e non vedo l’ora di tornare a gareggiare con lei. L’obiettivo per questa stagione sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti MotoGP, oltre a quello squadre e costruttori, a Borgo Panigale.”

JACK MILLER: “MIGLIORATO FISICAMENTE E MENTALMENTE”

Jack Miller è proiettato verso un anno fondamentale. I giovani scalpitano e per evitare sorprese l’australiano punta al concretizzare tutta l’esperienza accumulata nel corso degli anni: “Il Campionato sta finalmente per ripartire e io mi sento pronto più che mai ad affrontare questa nuova stagione. Avere un altro anno di esperienza in MotoGP mi fa sicuramente sentire più forte e, inoltre, sento di essere migliorato molto sia fisicamente che mentalmente rispetto al 2021. Questo sarà il mio secondo anno insieme al Ducati Lenovo Team, un gruppo di persone veramente appassionato del quale mi sento fortunato di fare parte. Appartenere alla squadra ufficiale Ducati è un motivo di orgoglio e significa anche avere il sostegno di numerosissimi tifosi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non vedo l’ora che arrivi marzo per scendere in pista per la prima gara dell’anno in Qatar!”

LE DICHIARAZIONI DI DALL’IGNA E CLAUDIO DOMENICALI

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “Siamo entusiasti di poter finalmente iniziare questa nuova stagione. Nel 2021 abbiamo ottenuto traguardi importanti vincendo il nostro terzo titolo costruttori, il nostro secondo titolo squadre e chiudendo il campionato piloti al secondo posto con Bagnaia. Pecco è cresciuto tantissimo durante gli ultimi Gran Premi dello scorso anno mettendo a segno quattro vittorie e un totale di nove podi.Siamo certi che anche in questa stagione si confermerà come uno dei principali protagonisti. Al suo fianco ci sarà ancora Jack Miller, che lo scorso anno ha festeggiato cinque podi, tra cui due vittorie: come Pecco ha tutto il potenziale per potersi giocare il titolo. Non sarà facile, ma abbiamo lavorato duramente per definire una Desmosedici GP22 che gli permetta di essereprotagonisti in ogni gara e in qualsiasi condizione. Siamo pronti, non vediamo l’ora di scendere in pista per raccogliere i frutti del nostro lavoro”.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding: “C’è grande fermento per l’inizio di questo campionato. La voglia di metterci alla prova dopo la conquista del secondo titolo mondiale costruttori consecutivo è veramente tanta. La scorsa stagione abbiamo deciso di puntare su una nuova strategia che ci ha dato grandi soddisfazioni, con piloti giovani che quest’anno sono maturati e sono pronti ad essere ancora più competitivi. Nel 2022 si aggiungono altre due nostre moto, sono ben otto le Ducati in pista sui circuiti di tutto il mondo. Le Desmosedici GP del team ufficiale hanno per la prima volta nella nostra storia in MotoGP una nuova livrea rosso Ducati. Non vediamo l’ora che arrivi il 6 marzo per iniziare la stagione in Qatar”.

Giacomo Da Rold