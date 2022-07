La Formula Uno attira personaggi di ogni tipo. Il Gran Premio di Francia non ha rappresentato un’eccezione: il campione del mondo MotoGP Fabio Quartararo è infatti stato ospite nel box Mercedes. La presenza dell’attuale leader del mondiale al Paul Ricard ha portato molti colleghi a porre domande su un eventuale interessamento ad un test con una macchina di F1.

Il leader della MotoGP Fabio Quartararo è stato molto chiaro ai microfoni della stampa in griglia di partenza. Proprio ai microfoni di DAZN il pilota di Nizza ha detto: “Stiamo lavorando per provare una Formula 1 alla fine di quest’anno: teniamo le dita incrociate.” A confermare il tutto è stato il giornalista di Sky Sports Ted Kravitz.

Nice to see you, @FabioQ20 ✌️

Sitting comfortably? 😁 Bit different to your view in @MotoGP 👀 pic.twitter.com/03syfcQF7A

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 24, 2022