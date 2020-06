Come noto, le strade di Danilo Petrucci e della Ducati si separeranno a fine 2020, e per il ternano rimangono aperte due opzioni per continuare l’avventura in MotoGP. La prima porta il nome di Aprilia, la seconda potrebbe essere KTM.

Con la promozione di Jack Miller in Ducati ufficiale, Petrucci ha fatto sapere che la sua avventura con la rossa è giunta al termine. Perlomeno in MotoGP, visto che per lui potrebbero aprirsi le porte della Superbike, ma è un’opzione che il ternano tenderebbe a scartare.

IN DUCATI NON C’E’ SPAZIO

Ai microfoni di Sky, Danilo è tornato sulla vicenda: “Le cose con Ducati erano già cambiate, anche prima di questa decisione, che mi è stata comunicata da Gigi Dall’Igna. Io quest’anno avrei avuto l’opportunità di fare ancora bene, ma sembra che non ci fosse spazio comunque, che i risultati non contassero. Credo che mi si stia preparando un’opzione con la Superbike, anche se non c’è ancora una proposta concreta. Io comunque voglio dare il massimo fino alla fine, perché credo che farmi vedere bello ‘pimpante’ non possa che fare bene. Darò il meglio fino all’ultima curva dell’ultima gara, anche se da quello che mi è stato detto non credo che ci sia più spazio per me, e non credo che i risultati possano cambiare la situazione”.

APRILIA E KTM PER CONTINUARE IL SOGNO MOTOGP

Il libro di Danilo Petrucci in MotoGP potrebbe avere ancora un altro capitolo da scrivere: KTM o Aprilia? “Con l’Aprilia per tanti anni abbiamo cercato di trovare un accordo, ma poi ha prevalso la scelta della continuità di questo percorso che partendo dal basso mi ha portato fino al team ufficiale. Adesso c’è stato molto interesse verso la loro moto nuova. Ma anche loro stanno vivendo una situazione molto delicata con i piloti. Aleix si merita il rinnovo, e poi c’è la questione Iannone, che nessuno sa come andrà a finire. Premesso che mi dispiace, perché rispetto molto Andrea, non sarebbe bello se si liberasse il posto perché lui viene fatto fuori da una sentenza”.

Il futuro di Pol Espargarò sembra sempre più essere indirizzato verso la Honda Repsol: “Anche la KTM è in crescita e mi piacerebbe correre per loro. Stupisce un po’ la decisione di Pol Espargarò di andare via, visto che era il punto cardine del progetto. Però sia Aprilia sia KTM sono due Case che potrebbero sfruttare la mia esperienza, visto che sono in MotoGP da un po’ di anni. E mi piacerebbe mettermi a disposizione per un progetto di crescita. KTM è riuscita a fare un podio, Aprilia ancora no, ma sono due Case che vogliono andare al top e mi piacerebbe correre con una delle due”.

Quale sarà quindi il futuro di Danilo Petrucci? Nei prossimi giorni sono attesi degli importanti aggiornamenti.

Andrea Pinna