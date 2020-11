Il Covid-19 potrebbe avere colpito ancora Valentino Rossi: il pesarese in questi giorni si è sottposto nuovamente a prove per il tampone, per fugare qualsiasi dubbio su un’eventuale positività e avere l’ok per volare Valencia in modo da dispoutare gli ultimi round del campionato MotoGP 2020.

Il Dottore era infatti risultato positivo ad un primo tampone, eseguito martedì in Italia. Un secondo tampone, svolto successivamente, ha poi dato esito negativo, mettendo idealmente Vale in condizioni di andare a Valencia per disputare la corsa.

Nelle ultime ore il pilota numero 46 avrebbe fatto un terzo tampone: l’esito è atteso in serata. Lo stop provocato da positività al Covid-19 è una tegola che ha già colpito una volta Rossi e che gli ha fatto saltare due gare.

Se Valentino Rossi dovesse essere assente in questo round, Garrett Gerloff, già chiamato per il precedente weekend, dovrebbe sostituirlo.

Giulia Scalerandi