Per il Motomondiale è ora di ripartire, ma il COVID ha costretto gli organizzatori della MotoGP 2021 a rivedere le date dei test in Qatar, posticipandoli nella seconda settimana di marzo. La gara sarebbe appena 14 giorni dopo, possibilità per i piloti di rimanere in circuito in quarantena per evitare ulteriori ritardi.

SI RIPARTE, MA CON CALMA

Scongiurata fortunatamente la cancellazione dei test della MotoGP 2021, il Motomondiale ripartirà comunque dal Qatar anche se con più calma. Il calendario inizia da subito a subire qualche modifica causa COVID, ma l’idea è quella di cercare di mantenere il numero di tappe e di test il più simile al progetto originale. Proprio per questo la Dorna, insieme agli altri protagonisti del mondo dei prototipi, hanno optato per un cambio di date dei test a Losail.

IL NUOVO PROGRAMMA

Tutto avrà inizio il 3 e 4 marzo, con l’arrivo nel circuito del Qatar e la preparazione dei box e delle moto. Dal quinto giorno i rookies ed i test rider potranno assaggiare per primi la pista con gli Shakedown Test, vietati però ai piloti ufficiali. I top rider si uniranno alla mischia il 6 ed il 7 marzo per i primi due giorni, per poi tornare a calcare la pista dal 10 al 12 marzo per la seconda ed ultima sessione di test ufficiali. Saranno quindi quattro più uno le giornate a disposizione per recuperare il tempo perduto, e saranno giornate importantissime.

RIMANERE PER EVITARE

La decisione peraltro sembra spingere piloti a rimanere direttamente in Qatar per la gara, che per ora è confermata per il 28 Marzo. L’incognita in caso di contagi negli spostamenti però permane, cosa poco controllabile nonostante tutti i protocolli di sicurezza e l’impegno profuso dall’organizzatore, che sta svolgendo un lavoro esemplare. Nella speranza che il COVID lasci in pace il mondo delle due ruote, inizia il countdown per il test MotoGP in Qatar 2021!

Alex Dibisceglia