Si riaccendono i motori al circuito di Barcellona-Catalunya, dove alcuni piloti del Motomondiale e della Superbike hanno finalmente avuto l’occasione per tornare in pista. Tra questi Alex Rins, Xavi Vierge e Gabri Rodrigo.

Così come l’Italia, anche la Spagna del motorsport sta cercando lentamente di tornare alla normalità. Il 14 maggio, infatti, il Misano World Circuit ha aperto i cancelli ai piloti residenti in Emilia Romagna. In 13 – tra i quali Pirro e Bastianini – hanno potuto testare anche il nuovo asfalto del circuito che porta il nome di Marco Simoncelli. Non hanno potuto dire di no alla ghiotta occasione di tornare in pista nemmeno alcuni piloti professionisti residenti in Spagna.

Al circuito di Barcellona – Catalunya erano presenti piloti del calibro di Alex Rins (Team Suzuki Ecstar), Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) e Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3). Oltre a loro, anche Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP 300) ed Isaac Viñales (Kallio Racing) che corrono rispettivamente in WorldSSP e WorldSSP 300.

La pista catalana ha solamente fatto seguito alla riapertura della pista di Andorra, dove solo pochi giorni fa avevano ripreso ad allenarsi piloti del calibro di Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Rins, i fratelli Espargarò, Jorge Martin e tanti altri.

Si riaccendono i motori quindi, e gli appassionati non vedono l’ora di poter tornare ad assistere ai vari campionati mondiali…anche se solo dallo schermo della TV.

