In attesa dell’inizio della stagione 2020 di MotoGP (la prima gara è in programma l’8 marzo sul circuito di Losail in Qatar) e dei test di Sepang in programma a febbraio, sono state svelate le prime date ufficiali delle presentazioni dei top team della classe regina. Andiamo a scoprirle insieme per non perdere nemmeno un appuntamento di questa nuova stagione che si preannuncia… scoppiettante.

DUCATI TEAM: 23 GENNAIO

Sarà il Ducati Team ad aprire le danze: la nuova Desmosedici GP20 sarà presentata nel quartier generale di Borgo Panigale il 23 gennaio. I due piloti titolari saranno gli stessi della passata stagione: Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

REPSOL HONDA TEAM: 4 FEBBRAIO

In concomitanza con i test di Sepang, in programma dal 2 al 4 febbraio, sarà il turno del colosso giapponese Repsol Honda Team. Il 4 febbraio a Giacarta, in Indonesia, sarà svelata la nuova HRC del campione del mondo Marc Marquez e del fratello Alex.

MONSTER ENERGY YAMAHA E PETRONAS YAMAHA: 6 FEBBRAIO

A distanza di due giorni dalla Honda sarà la volta del team Yamaha. La casa di Iwata presenterà la propria M1 in Malesia, con la presenza del team ufficiale, composto da Valentino Rossi e Maverick Vinales, e del team satellite, con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

SUZUKI TEAM: 6 FEBBRAIO

Stesso luogo e stessa data della Yamaha per il team Suzuki, che toglierà i veli alla GSX-RR di Alex Rins e Joan Mir il 6 febbraio in Malesia.

Non sono ancora state annunciate invece le date di presentazione di Aprilia e KTM, così come degli altri team privati.

Andrea Pinna