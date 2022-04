MotoGP | Marc Márquez ritorna in pista ad Austin

È ufficiale, Marc Márquez torna in pista nel fine settimana per correre il Gran Premio delle Americhe dopo due gare saltate. La notizia arriva direttamente da Honda HRC, squadra rimasta orfana dell’otto volte iridato nei GP d’Indonesia e Argentina. Il tanto atteso ritorno di Marc Márquez avverrà in una pista decisamente amica considerate le sette vittorie su otto gare corse.

La conferma del rientro giunge ad esattamente un giorno dal test svolto ieri nel circuito di Alcarrás (Lleida, Spagna) in sella ad una Honda CBR600-RR. L’esito positivo della prova ha convinto sia Márquez sia l’intera squadra medica al suo seguito, già capace di concedere il nulla osta al campione di Cervera.

MARC MARQUEZ: “SENSAZIONE STUPENDA, PER ORA NESSUN OBIETTIVO, TANTO LAVORO DA FARE”

Il numero 93 di Honda HRC si è già esposto affermando che per il weekend al CoTA non ci siano degli obiettivi predefiniti. Essendo stato lontano dalle gare per quasi due weekend tutto il team di Marc Márquez dovrà lavorare intensamente per recuperare il tempo perso e lo stesso pilota ha confermato questo approccio. Di seguito le parole di pupillo HRC:

“Sono sicuramente molto felice di tornare, è una sensazione stupenda risalire in sella in uno dei miei circuiti preferiti. A prescindere dalla situazione mi piace molto guidare in Texas, dove ho grandi ricordi. Abbiamo un po’ di lavoro da svolgere dopo aver saltato due gare, incluso l’intero weekend argentino, quindi al momento non mi pongo un obiettivo particolare. Ci sono molte variabili da considerare ma l’importante è che tornerò sulla moto questo fine settimana.”

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico… Nos vamos a Austin!🔜🇺🇸

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement…we are heading to the #AmericasGP! ✊🏼 pic.twitter.com/m9uTX8IPj7 — Marc Márquez (@marcmarquez93) April 6, 2022

AUSTIN TERRA DI CONQUISTA PER MARC MARQUEZ

Statisticamente quello di Austin è il miglior contesto possibile per Marc Márquez. Il 29enne di Cervera qui ha vinto la prima gara in MotoGP nel 2013 e da quell’edizione in poi si annoverano altri sei trionfi. Solamente nel 2019 Márquez si è arreso a causa di un problema al cambio che ha comportato la caduta in curva dodici, evento che ha permesso ad Alex Rins di vincere la corsa. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 causa Covid-19, il Circuito delle Americhe è stato nuovamente inserito nella parte finale del calendario 2021 e, ancora una volta, Marc Márquez si è imposto nonostante una condizione fisica non ancora ottimale.

Le statistiche parlando chiaro: sette Pole Position ed altrettante vittorie in otto GP corsi in Texas dal 2013 al 2021. Austin, dunque, rappresenta la miglior scelta possibile per tornare in sella alla RC213V. Inoltre, anche solo conquistare qualche punto potrebbe aiutare Marc Márquez a rimanere vicino alla testa della classifica di un mondiale attualmente privo di padroni.

Matteo Pittaccio

