Marc Marquez è il grande assente di questo strano campionato di MotoGP e, a margine del GP di Teruel ad Aragon, arriva la notizia che per lui la stagione è definitivamente archiviata. MM93 starebbe valutando anche una nuova operazione.

NUOVO INTERVENTO ALL’ORIZZONTE

La decisione se sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico al braccio infortunato a luglio scorso. Entro due settimane, infatti, El Cabroncito si sottoporrà ad un consulto con il suo entourage medico. La notizia è arrivata indirettamente da parte di Sfan Bradl suo sostituto in sella alla Honda HRC. Secondo il tedesco Marquez avrebbe strane sensazioni al braccio.

La decisione pare possa essere presa dallo spagnolo e dai suoi consulenti entro le prossime due settimane. Non si conoscono i dettagli circa l’applicazione di una placca o di un chiodo per ridurre la frattura. Insomma sono poche le informazioni che circolano in questo momento ma pare possa essere certo che la stagione sia definitivamente da archiviare.

STEFAN BRADL

Bradl, in un’intervista a Servus TV, ha dichiarato: “Finirò la stagione, me lo hanno comunicato ieri, ma non so se posso dirlo ufficialmente. In ogni caso è un dato di fatto. Marc deve concentrarsi sul fare in modo che sia tutto ok. Non credo che per lui valga la pena di correre il rischio di provarci, deve rimettersi in sesto. Nel frattempo, c’è ancora molto lavoro che mi aspetta. Dopo le due gare di Valencia andrò a Jerez per un test, poi a Portimao per l’ultima gara“.

GLI INTERVENTI DI MARQUEZ

Marc Marquez dopo aver avvertito le “strane sensazioni al braccio” si sarebbe consultato con la Mayo Clinic, clinica statunitense. Il campione del mondo in carica si è infortunato il 19 luglio all’omero destro ad Jerez de la Frontersa. Il 3 agosto si è sottoposto ad un secondo intervento chirurgico per la sostituzione di una prima placca in titanio installata. A pesare sul suo recupero e speriamo non sulla sua carriera il tentativo da iron man di tornare in pista dopo solo 4 giorni dal primo intervento chirurgico in occasione del GP di Andalusia sempre ad Jerez.

LE SPERANZE DEI TIFOSI

I tifosi di MM93 incrociano le dita e sperano che per il proprio beniamino non sia in bilico la carriera. Una di quelle che si vendono ogni 20 anni. Tutto il mondo del motorsport incrocia le dita per lui.

Fabrizio Crescenzi