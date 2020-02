Lorenzo Savadori ha dedicato a LiveGP.it qualche minuto del suo tempo dopo i test della MotoGP per i collaudatori, dove sta girando con la Aprilia 2019. Il “Sava” ha descritto questa esperienza come “incredibile”, parlando di una categoria difficile e di uno stile di guida necessario molto complesso. Per Althea, ancora c’è tempo per pensare.





Cominciamo dai test, come va l’Aprilia?

“È tutto molto bello, nuovo, ma decisamente entusiasmante. È chiaro, con una MotoGP devi cambiare tante cose per adattarti e non è immediato, ma è una splendida esperienza e mi aiuterà tanto anche nel prossimo futuro. Ovviamente ringrazio Aprilia Racing per questa opportunità.”

Con quale Aprilia stai girando? Hai provato la 2020?

“No, per il momento sto girando con la 2019, quella con la V stretta (del motore, ndr). Ci stiamo concentrando su questa per capire moto e categoria, ci vuole un po’ di tempo.”

Con quale obiettivo sei a Sepang?

“La cosa più importante è imparare, è quello lo scopo con cui sono venuto. Vista la difficoltà della MotoGP, è tutta esperienza importante per me e devo farne tesoro. Andiamo step by step, staremo a vedere cosa succederà.”

Raccontaci di questa news con Althea

“Per ora mi sto concentrando qui sui test. Al momento ci sono delle trattative, ma non c’è ancora nulla di chiuso. Almeno che io sappia, dobbiamo chiedere a Fausto (Gresini, il manager di Lorenzo Savadori, ndr) quando rientro! Ho ancora tutta la settimana prossima qui a Sepang, resto anche per i test dei piloti ufficiali, poi al mio rientro vi saprò dire qualcosa in più.”

Lorenzo Savadori parteciperà anche ai test dei piloti MotoGP con Aprilia?

“Per ora non è in programma, io comunque ho il biglietto di ritorno in Europa l’undici di febbraio. Se ci dovesse essere l’occasione sicuramente mi piacerebbe, adesso vedremo come evolveranno intanto queste giornate.”

Leggi anche: MOTOGP | UFFICIALE: JORGE LORENZO SARÀ TESTER YAMAHA

Alex Dibisceglia