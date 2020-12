Come da tradizione, anche quest’anno lo Sky Racing Team VR46 ha svelato le livree della nuova stagione del Motomondiale nell’Ante Factor della finale di X Factor in diretta su Sky Uno. Questa volta con una novità: Luca Marini per la MotoGP e Marco Bezzecchi e Celestino Vietti Ramus per la Moto2, si sono collegati direttamente dalla sede della VR46 Riders Academy di Tavullia, con Guido Meda ad accompagnarli durante l’incursione nella puntata conclusiva del talent show musicale.

COLORI RIVISITATI

Le nuove livree MotoGP e Moto2 della stagione 2021, rivisitate nei colori dal reparto grafico e creativo della VR46, presentano lo stesso aspetto in entrambe le categorie. Il tocco di grigio chiaro satinato diventa nero lucido, con un gioco di contrasti introdotto dall’azzurro cromato, che ridisegna in maniera più “racing” la veste grafica dei due Team.

LA NOVITA’ MOTOGP

Dopo i grandi risultati del 2020, con il titolo Mondiale a squadre in Moto2, il secondo posto in classifica generale di Luca Marini e il raggiungimento di numeri importanti – in totale, 17 podi e 7 vittorie – il Team nato nel 2014 dal progetto condiviso tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi per sostenere la crescita dei giovani talenti italiani del motociclismo, si proietta verso il prossimo Campionato confermando così l’impegno in due categorie, tra cui la grande novità della MotoGP. Dopo Francesco Bagnaia, Campione del Mondo Moto2 nel 2018, Luca Marini sarà il secondo pilota del Team a esordire in top class il prossimo febbraio grazie all’accordo tra lo Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing e Ducati. In Moto2, invece Marco Bezzecchi, quest’anno quarto in Campionato, è pronto a dire la sua insieme a Celestino Vietti Ramus, rookie nella categoria dopo aver impressionato in Moto3.

PARTNER RINNOVATI

In entrambe le categorie, lo Sky Racing Team VR46 potrà contare sull’impegno e la fiducia di partner che hanno sposato la filosofia della squadra. WITH U, Monster Energy e Bardahl continueranno a essere i main partner del progetto. Confermati anche Fassi insieme a Dainese e AGV, al fianco del Team fin dalla sua nascita.