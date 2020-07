Il Motomondiale non si ferma, e i piloti della MotoGP tornano subito in pista per le prove libere del GP d’Andalusia. Sono le due Yamaha di Maverick Vinales (che conquista le FP1) e Valentino Rossi le più veloci del venerdì di prove libere in Andalusia. Nella seconda sessione del pomeriggio, è però l’alfiere del team LCR Honda Nakagami il più rapido, e mette in fila la Ducati di Joan Zarco e la KTM di Pol Espargarò.

FP1

E’ Maverick Vinales l’autore del miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP d’Andalusia. Lo spagnolo della Yamaha ferma il cronometro sull’1:37.063. A meno di un decimo e mezzo da Vinales troviamo un po’ a sorpresa Valentino Rossi. Rimanendo in casa Yamaha, quarto tempo per Franco Morbidelli a 353 millesimi dal leader. In difficoltà il vincitore della gara dello scorso weekend Fabio Quartararo, distante più di 8 decimi dalla vetta e che non va oltre il tredicesimo posto.

Al terzo posto la KTM di Brad Binder in evidente crescita, con anche l’ottimo quinto tempo di Pol Espargarò e la sesta posizione di Miguel Oliveira con Tech3. Più distante l’altra Tech3 del rookie Iker Lecuona, che ottiene comunque un buon dodicesimo tempo.

In casa Ducati il più veloce nelle libere del mattino è Jack Miller, che ottiene il settimo tempo a 503 millesimi dal leader Maverick Vinales. Seguono Andrea Dovizioso decimo, Danilo Petrucci 16esimo e Pecco Bagnaia 17esimo. Nono tempo invece per l’Aprilia di Aleix Espargarò.

I tempi delle FP1

FP2

Nella seconda sessione di prove libere del pomeriggio, troviamo tre piloti inaspettati al comando della classifica dei tempi. Davanti a tutti c’è la Honda LCR di Takaaki Nakagami, che ferma il cronometro sul tempo di 1:37.715 (circa 7 decimi in più lento del tempo di Vinales del mattino). In seconda posizione la Ducati del team Avintia di Joan Zarco. Terzo tempo per Espargarò. Completano la top five le due Yamaha di Franco Morbidelli e Maverick Vinales, rispettivamente a 3 e 4 decimi dalla vetta.

Sesto tempo per “El Diablo”, davanti a Mir e Valentino Rossi, ottavo. Chiudono al top ten le due Ducati Bagnaia e Miller.

Classifica combinata dei tempi

Andrea Pinna