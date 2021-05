La notizia era nell’aria già da qualche giorno ed oggi è diventata ufficiale, Jack Miller sarà un pilota Ducati anche nel 2022. Dopo il doppio successo di Jerez e Le Mans non poteva che arrivare la conferma per l’australiano, che sta ripagando le aspettative di Ducati dopo un inverno scoppiettante, ma un avvio di stagione complicato, almeno fino a Jerez.

Jack Miller vestirà anche nel 2022 gli abiti rossi di pilota ufficiale Ducati. Lo ha comunicato oggi Ducati a pochi giorni dal GP di casa del Mugello dove le moto di Borgo Panigale si candidano a protagoniste.

INVERNO SUPER, INIZIO COMPLICATO

Un inverno super per Jack Miller finito con il super record della pista in Qatar durante i test. Tutti gli occhi nel doppio round d’apertura in Qatar erano puntati su di lui, ma a causa della sindrome compartimentale in gara non è riuscito a cogliere i risultati attesi. Anzi, qualcuno iniziava a criticarlo ed a ritenere quella di Ducati una scelta sbagliata. L’operazione prima di Portimão, le ottime qualifiche e quella scivolata strana in gara hanno portato ancora più incertezza su di lui.

LA RINASCITA A JEREZ

A Jerez, quindici giorni più tardi, però è arrivata la rivincita e sopratutto la rinascita di un campione che passato dalla Moto3 alla MotoGP ha faticato a trovare il suo spazio. Ora che però è in condizione di dire la sua non vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di diventare campione del mondo. Due vittorie senza commettere errori, nella torrida Jerez e nella bagnata e fredda Le Mans. Grazie a questi 50 punti si è riportato in corsa per il titolo a meno sedici punti da Fabio Quartararo ed ora arriva il Mugello. Pista amica di Ducati, dove negli ultimi anni hanno trionfato Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. Sognare il tris non è impossibile, compagni in cerca di rivincita permettendo.

Perchè dopo il doppio successo di “Jackass” anche Pecco vorrà conquistare il primo successo in MotoGP. Successo che porterebbe senza dubbi al suo rinnovo nel team ufficiale nonostante già oggi Dall’Igna confermi la volontà di proseguire con lui nel 2022.

Jack Miller: “Sono davvero felice di poter continuare la mia avventura con il Ducati Lenovo Team per un’altra stagione! Vestire questi colori è davvero un onore per me ed essere riuscito a vincere le ultime due gare con la Desmosedici GP è stato davvero un sogno! Ciò non sarebbe stato possibile senza il grande supporto che ho sempre ricevuto da Ducati e da tutta la squadra in questi ultimi mesi e voglio ringraziare Gigi, Paolo, Davide e Claudio per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Adesso posso concentrarmi esclusivamente sulla stagione in corso: siamo quarti in classifica, non distanti dai primi, ed il campionato è ancora molto lungo. Farò del mio meglio per proseguire in questo trend positivo e continuare a lottare per il titolo. Forza Ducati!”.

Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “Siamo molto contenti di poter annunciare che saremo insieme a Miller anche nel 2022. In questa prima parte della stagione Jack ha messo in mostra il suo grande talento, la sua professionalità e la sua forte determinazione. Riuscendo a centrare due vittorie molto importanti, in condizioni diverse, dopo un inizio di stagione complicato. È sicuramente uno dei piloti che riescono ad interpretare al meglio la nostra Desmosedici GP, sfruttando il suo potenziale al massimo in qualsiasi condizione, come dimostra il recente successo conquistato a Le Mans. Il nostro obiettivo rimane come sempre il titolo mondiale. Crediamo che con Jack e Pecco potremo essere tra i protagonisti della lotta iridata anche nel 2022.”

Mathias Cantarini