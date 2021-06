In casa Petronas SRT in vista del GP ad Assen arriva una brutta notizia: Franco Morbidelli infatti non sarà in griglia di partenza: il vice-campione della classe regina in carica ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro durante un allenamento. Lo stesso arto che gli aveva già dato qualche problema nelle precedenti gare, causando una sorta di ‘cedimento’ a Le Mans durante un cambio moto. Chiaramente sono da valutare le sue condizioni ed i tempi di recupero di conseguenza. Sicuramente salterà la gara numero 9 della stagione e l’ultima gara prima della pausa estiva.

Franco Morbidelli to miss DutchGP Knee injury sustained in training puts @FrankyMorbido12 out of action for ninth round of the season Speedy recovery Franky! 💚#PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam | #MotoGP pic.twitter.com/ErVOPdBRDr — PETRONAS SRT (@sepangracing) June 22, 2021

Non una stagione semplice per l’italo brasiliano. Quattro risultati fuori dai punti in otto Gran premi corsi, l’ultimo proprio poche ore fa al Sachsenring, quando ha chiuso ventesimo, nonché penultimo. Nella sua annata ha come migliori risultati un 3° posto conquistato a Jerez, preceduto da un 4° posto in Portogallo. Un 2021 non semplice da correre con una Yamaha M1 2019, la moto meno aggiornata tra tutti i centauri Yamaha. In questa stagione sfortunata bisogna aggiungere il ginocchio sinistro dolorante per un infortunio al Ranch, una botta per la quale Morbidelli voleva evitare l’intervento. Dopo questo ulteriore incidente Franco ha deciso di consultare l’equipe medica e capire se operarsi o meno.

Da capire se Yamaha Petronas Srt nominerà un sostituto per la gara di Assen o se il team di Razali correrà con un solo centauro.

Giacomo Da Rold