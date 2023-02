Dopo l’ottima stagione del 2022, c’è ottimismo in casa Aprilia in vista del Mondiale MotoGP 2023. Il team ufficiale, composto da Aleix Espargaro e Maverick Vinales, è uno dei migliori della griglia attuale e non è impensabile che si possa giocare il titolo con entrambi i piloti. Inoltre la casa di Noale raddoppierà il suo impegno quest’anno, schierando altre due moto, con le specifiche 2022, che saranno affidate al team RNF, gestito da Razlan Razali. Entrano quindi in orbita Aprilia un pilota dall’indubbia velocità come Miguel Oliveira e un giovane arrembante come Raul Fernandez, pronto a riscattarsi dopo la deludente stagione in KTM Tech3.

Lo sviluppo della RS GP 2023

Aprilia tra lo shakedown e i veri e propri test ufficiali ha portato in pista ben 10 moto. Determinante nello sviluppo dell’Aprilia RS GP 2023 è stato il tester Lorenzo Savadori, che si è concentrato principalmente sullo sviluppo del nuovo pacchetto aereodinamico con modifiche al codone e agli scarichi.

Nella prima giornata dei test ufficiali, i due piloti factory hanno provato tre moto diverse a testa: una RS-GP con specifiche 2022 e due RS-GP in versione 2023. Il secondo giorno, con condizioni di pista miste, è stato Miguel Oliveira ad emergere, piazzandosi al secondo posto a fine sessione. Vinales è sceso in pista con l’ultima evoluzione della carena disponibile, mentre per Espargaro è stata una giornata difficile considerando la caduta che l’ha visto protagonista e i problemi tecnici avuti.