I Test a Sepang per aprire il 2023 della MotoGP volgono così al termine. Nel terzo e ultimo giorno di prove è Luca Marini a far segnare il miglior tempo. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha chiuso in 1:57.889, solo 99 millesimi meno rispetto al tempo della pole position di Jorge Martín qualche mese fa. Sotto il muro del 1’58” anche il campione del Mondo Francesco Bagnaia in 1:57.969. In terza posizione Maverick Viñales.

EN PLEIN DUCATI E ARPILIA, MARC MÁRQUEZ MOSCA BIANCA

La top 10 è monopolizzata dalle Ducati e dalle Aprilia ufficiali. In quarta posizione chiude Enea Bastianini, davanti al poleman del GP di Malesia Jorge Martín. In sesta posizione chiude Aleix Espargaró, poi troviamo le due Ducati del Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio è 7°, confermando l’ottimo inizio di stagione, mentre Álex Márquez è 9°. Ad intervallare le due moto di Nadia Padovani c’è Marco Bezzecchi. In 10^ posizione c’è Marc Márquez, con le Honda che finalmente riescono a scendere sotto il muro del 1’59”.

OLIVEIRA E QUARTARARO GLI UNICI A NON MIGLIORARE

L’ultimo giorno dei Test a Sepang hanno visto tutti i piloti provare la simulazione di qualifica, come visto dai tempi. Infatti, tutti i piloti hanno migliorato il proprio miglior riferimento rispetto ai giorni scorsi, tranne due: Miguel Oliveira e Fabio Quartararo. Il portoghese ha chiuso con il 17° tempo e non si è detto del tutto soddisfatto dalla terza giornata di prove. Nonostante ciò, l’ex KTM ha confermato di essere molto contento di questo primo approccio con l’Aprilia RS-GP. Molto soddisfatto è senza dubbio anche il compagno Raúl Fernández. Il giovane spagnolo ha chiuso in 11^ posizione, girando oltre un secondo più veloce rispetto alla qualifica in sella alla KTM.

Il campione 2021 Quartararo ha chiuso con il 19° tempo, davanti al compagno di squadra Franco Morbidelli. Nonostante i tempi non incoraggianti, i due piloti Yamaha si sono detti soddisfatti rispetto ai passi avanti fatti sul motore. Nell’ultimo giorno dei Test di Sepang non si sono viste altre novità per quanto riguarda la casa di Iwata, che dovrà completare le prove sul telaio nei test in Portogallo prima del weekend di gara.

LE NOVITÀ IN PISTA

Anche oggi non sono mancate le prove con nuovi componenti. A partire da Ducati, sia Bagnaia che Bastianini hanno provato il nuovo pacchetto aerodinamico, che si distacca da quello con l’effetto suolo già provato precedentemente. Proprio Bagnaia avrebbe preferito questa soluzione. Martín ha confermato i passi avanti fatti dal motore 2023 rispetto a quello della Desmosedici GP22. Anche i piloti ufficiali Aprilia hanno provato il nuovo pacchetto aerodinamico, che sembra aver funzionato: entrambi hanno migliorato i propri tempi ancora prima della pausa pranzo.

In Honda Marc Márquez sembra aver scelto il prototipo sul quale continuare a lavorare. L’otto volte iridato ha usato solo due moto oggi, con un telaio differente tra di loro. Durante la giornata Honda ha anche mandato Márquez in pista senza ali sulla RC213V: probabilmente gli uomini Honda volevano verificare dei dati, ma alcuni hanno già parlato di una fantomatica mossa della disperazione. Nulla di troppo importante da segnalare per quanto riguarda il gruppo KTM: l’unico che sembra aver provato il nuovo telaio oggi è Augusto Fernández.

MOTOGP | TEST SEPANG: I RISULTATI DEL DAY 3

