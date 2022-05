Sembra di essere tornati indietro di un paio d’anni, quando le gare venivano posticipate regolarmente. Anche nel 2022 la MotoGP non correrà il GP di Finlandia sul tracciato del KymiRing. La FIM scrive nel proprio comunicato che non ci saranno rimpiazzi per quanto riguarda la tappa finlandese. Meno di un anno fa i collaudatori di ogni casa costruttrice in MotoGP avevano svolto delle sessioni di test sul nuovo tracciato. Si dovrà aspettare il 2023 per vedere le MotoGP in azione in Finlandia.

L’ENNESIMO RINVIO: I MOTIVI

Il circuito del KymiRing, augurato nell’agosto 2019, va incontro per la terza volta alla propria cancellazione. Nel 2020 e nel 2021 la tappa non si è corsa per problemi legati alla pandemia da Covid-19, mentre per quanto riguarda l’edizione 2022 i problemi sono altri. Infatti, il tracciato non sarebbe pronto per correre per dei ritardi nei lavori causati dall’attuale guerra in Ucraina. Inoltre, la posizione geografica della Finlandia non renderebbe sicura la disputa del Gran Premio proprio a causa della situazione geo-politica attuale.

NESSUN RIMPIAZZO: PAUSA ESTIVA DI CINQUE SETTIMANE

La FIM ha scritto nel proprio comunicato che non ci sarà alcuna tappa di rimpiazzo per il Gran Premio di Finlandia. Si sarebbe dovuto disputare tra 8 e 10 luglio, ma ovviamente così non sarà. Si allunga così la pausa estiva per quanto riguarda il circus della MotoGP. Si chiuderà la prima parte di stagione con il GP di Olanda (26 giugno) per poi riprendere il 7 Agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna, ben oltre un mese dopo. Ne saranno senza dubbio contenti gli addetti ai lavori.

RIMANE LA STAGIONE PIÙ LUNGA DELLA STORIA

Il numero di Gran Premi in questo 2022 scende così a 20, invece dei 21 iniziali. Nonostante ciò, si parla comunque del maggior numero di gare disputate in un campionato. Infatti, fino al 2019 si sono disputate 19 tappe. Nel 2022 la MotoGP, escluso il GP di Finlandia, arriverà comunque a venti tappe.

Valentino Aggio

