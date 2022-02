Sarà l’anno della svolta per il Repsol Honda Team? Sicuramente, almeno nella livrea presentata oggi, l’intento sembra essere quello. Anche se le maggiori novità, a detta degli uomini della Casa giapponese, si celano nel “cuore” della RC213V. Il tutto con l’obiettivo di tornare alla vittoria, potendo contare soprattutto su un Marc Marquez a caccia di rivincite.

SODDISFAZIONE DAI VERTICI E DAI PILOTI

A Sepang, nei test ufficiali, si è infatti rivisto in pista l’otto volte campione del mondo Marc Márquez, mentre il compagno di squadra Pol Espargaró si è mostrato moderatamente soddisfatto dopo le prove malesi. Molto contento ed incoraggiato dai feedback Alberto Puig, team manager. Oltre allo spagnolo, anche i vertici Honda Tetsuhiro Kuwata e Takeo Yokoyama si sono allineati sottolineando i tanti cambiamenti effettuati, frutto di un lungo lavoro di sviluppo realizzato durante il periodo pandemico.

HONDA, QUALI NOVITA’?

Tante le novità della Casa dell’ala dorata, a cominciare da motore, elettronica e telaio. Un nuovo concetto di aerodinamica per la RC213V 2022. Un solo obiettivo per Honda: il titolo mondiale piloti e costruttori. Sicuramente il ritorno al 100% del “cabroncito” Marc Marquez, dopo i vari guai fisici degli ultimi due anni, è un segnale importantissimo per l’intera squadra che spera in un cambio di passo nel 2022 della MotoGP. Qualche impennata d’orgoglio per il pilota di Cervera si era già vista nel 2021, nonostante il braccio non ancora al top, ma è stato proprio lui a mettere in guardia gli avversari dopo i test a Sepang. Nel 2022, Marc Marquez tornerà a lottare per il Mondiale.

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez #93: “Corro da dieci stagioni in MotoGP e da altrettante nel Repsol Honda Team. E’ come vivere un sogno. Voglio dire, è qualcosa che non potevo immaginare nei miei sogni più belli…ovviamente in questi dieci anni abbiamo anche ottenuto ottimi risultati, quindi di sicuro questo è qualcosa di speciale e voglio godermelo. So che proveremo a vincere il titolo per festeggiare bene questo traguardo! Il mio obiettivo quest’anno è provare a lottare per il campionato. Abbiamo già iniziato bene la stagione in Malesia e ora ci prepariamo per andare avanti in questo test a Mandalika e continuare la nostra preparazione.

Pol Espargarò #44: “Mi avvicino a questa stagione con più esperienza, che alla fine è una delle cose più importanti in MotoGP. Abbiamo solo cinque giorni di test e sappiamo già com’è la squadra, com’è la moto, quello che scoprirò ed è già qualcosa di molto importante, molto grande. Sappiamo che nel corso dell’anno miglioreremo e renderemo la moto ancora più competitiva, ma penso che il punto di partenza sia ottimo e che dal Qatar in poi ci sentiremo pronti a lottare per qualcosa di importante, che è il nostro obbiettivo. Continuiamo a lavorare ora in Indonesia”.

Tetsuhiro Kuwata, General Manager HRC: “Penso che sia il cambiamento più grande che abbiamo visto durante l’attuale periodo regolamentare. Il concetto della moto 2022 è “uscire dal nostro guscio” per migliorare le prestazioni, quindi l’intera moto è completamente diversa dagli ultimi due anni. Abbiamo cambiato il motore, il telaio e l’elettronica con questo concetto. Abbiamo già applicato questa nuova filosofia dall’anno scorso e verificato le prestazioni del nuovo concetto di moto: possiamo confermare che funziona e migliorerà i nostri punti deboli. Quindi, questa moto del 2022 avrà ulteriori evoluzioni nella stessa direzione. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: vincere il campionato”.

