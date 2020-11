Nel penultimo round stagionale che si correrà domani a Valencia a scattare dalla pole position sarà Franco Morbidelli. In prima fila con il “Morbido” vanno la Ducati Pramac di Jack Miller e la Honda LCR di Takaaki Nakagami. Ancora una volta la prima fila sarà composta interamente da moto clienti. Solo dodicesimo il leader del mondiale Joan Mir che domani dovrà stare attento alle prime fasi di gara.

Q1.

Con la minaccia della pioggia proprio nelle fasi iniziali del turno tutti i piloti si sono subito lanciati alla caccia del tempo. Su tutti Alex Rins e Fabio Quartararo che per tenere aperto il mondiale hanno bisogno di un buon risultato. Il più efficace in queste condizioni è stato Brad Binder che con un ottimo 1’30”810 centra il passaggio nel Q2. Insieme a lui Fabio Quartararo staccato di solo un decimo, sfiora l’accesso al Q2 di pochissimo Cal Crutchlow che domani scatterà dalla tredicesima casella. Non riesce a fare meglio del quarto tempo Alex Rins che domani sarà costretto ad una grande rimonta per non lasciare il mondiale nelle mani del compagno di squadra. Quindicesima piazza per Danilo Petrucci, aprirà la sesta fila Valentino Rossi che riesce a fare meglio di Andrea Dovizioso e Stefan Bradl. Ultima fila per Tito Rabat, Alex Marquez protagonista di un violento highside nel suo primo tentativo ed il nostro Lorenzo Savadori.

Q2.

Grazie ad un super giro nel secondo tentativo Franco Morbidelli centra la sua seconda pole position in MotoGP strappandola a Jack Miller. L’australiano della Ducati sembrava aver siglato un tempo difficilmente eguagliabile dagli avversari. Morbidelli ha però gettato il cuore oltre i limiti della Yamaha che ancora oggi sono emersi conquistando la pole. Completa la prima fila Takaaki Nakagami che con la Honda del team di Lucio Cecchinello riesce ancora una volta a ben figurare in qualifica. Quarta piazza per la Ducati di Johann Zarco che ha visto solo all’ultimo passaggio Nakagami togliergli la prima fila. In seconda fila con il francese scatteranno Pol Espargaro e Maverick Vinales, lontano oltre 4 decimi dalla pole del compagno di marca. Terza fila aperta dalla Aprilia di Aleix Espargaro davanti a Pecco Bagnaia e Brad Binder. Quarta fila che è composta da due dei principali contendenti al titolo che non sono riusciti però a fare meglio di Miguel Oliveira decimo. Undicesimo scatterà Fabio Quartararo e solo dodicesimo il leader del mondiale Joan Mir che domani potrebbe conquistare il titolo. Abbiamo già visto come sia facile finire coinvolto in incidenti nelle prime fasi di gara scattando così indietro. Mir dovrà quindi stare molto attento e con calma costruire la sua rimonta per conquistare il suo primo titolo in MotoGP a soli sette giorni dal suo primo successo.

Mathias Cantarini