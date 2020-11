Joan Mir vince il GP d’Europa conquistando il suo primo successo in MotoGP e tra sette giorni potrà laurearsi campione del mondo. Completa il weekend magico di Suzuki Alex Rins, che conquista la seconda piazza ed il secondo posto nel mondiale. Terzo Pol Espargaró con la KTM in grande spolvero sulla pista spagnola. Fabio Quartararo chiude quattordicesimo dopo una scivolata nel primo giro.

JOAN MIR VINCE LA GARA E IPOTECA IL TITOLO.

Si è fatta attendere a lungo, spesso durante questa stagione abbiamo parlato della possibilità che Joan Mir potesse vincere il mondiale senza vincere una gara. Da oggi questa possibilità non c’è più. Anzi proprio grazie alla sua prima vittoria in MotoGP Joan Mir vede il mondiale ad un passo. Gli basterà infatti marcare il suo compagno di squadra Alex Rins, oggi secondo, per laurearsi campione del mondo con una gara d’anticipo. Sul podio con loro Pol Espargaró che continua a mostrare ottime prestazioni. Pol centra un podio importante proprio sulla pista dove un paio di stagioni fa portò la casa austriaca per la prima volta sul podio.

NAKAGAMI E HONDA QUASI A PODIO.

Quarta piazza per Takaaki Nakagami, che con la Honda riesce nel finale a farsi pericoloso su Pol Espargaró ma senza riuscire ad attaccarlo. Quinto Miguel Oliveira che dimostra quanto buono sia il progetto KTM, confermato anche dalla settima posizione di Brad Binder. Tra le due KTM si è infilato Jack Miller, miglior Ducati, ma che non è mai stata realmente competitiva in questo weekend. Ottavo Andrea Dovizioso che vede le sue possibilità di titolo ormai sfumate e solo l’aritmetica lo tiene ancora in corsa. Nona piazza per Johann Zarco che nel finale ha visto crollare le sue prestazioni dopo un buon inizio che lo ha visto nella top5. Chiude la top10 Danilo Petrucci con l’altra Ducati ufficiale. Un risultato che vorrà sicuramente migliorare nelle ultime gare per salutare al meglio Ducati.

BUIO YAMAHA.

Tutte fuori dalla top10 le Yamaha a chiudere un weekend complicatissimo come abbiamo già detto ieri. Franco Morbidelli undicesimo che paga una scelta sbagliata delle gomme. L’italiano ha optato per la doppia copertura hard, il risultato non è stato però quello sperato con Franco che ha perso costantemente posizioni. Tredicesima piazza per Maverick Vinales, scattato dalla pitlane è riuscito a conquistare una zona punti che però serve a poco con la vittoria di Joan Mir. Quattordicesimo ed ultimo al traguardo invece Fabio Quartararo, autore di una scivolata nel primo passaggio che gli ha compromesso pesantemente la gara. Ora per i piloti Yamaha il titolo è lontano e solo un doppio zero delle Suzuki potrebbe riportarle in corsa. Ritirato dopo solo pochi giri Valentino Rossi con la sua M1 che si è spenta in mezzo alla pista.

Cantarini Mathias