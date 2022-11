MotoGP | GP Valencia: info e orari dello scontro finale

La MotoGP giunge al capitolo conclusivo del 2022, il GP della Comunità Valenciana. Bagnaia e Quartararo si scontreranno per il titolo di campione del mondo mentre in Moto2 la battaglia per l’iride vedrà protagonisti Augusto Fernandez e Ai Ogura. Andiamo a scoprire i temi principali e gli orari dell’ultimo round stagionale. Qualifiche e Gara della MotoGP saranno come sempre raccontate in diretta sui canali social di LiveGP.it.

MOTOGP | BAGNAIA IN VANTAGGIO MA QUARTARARO NON MOLLA, ULTIMO GP PER SUZUKI

Nella Domenica che sancirà il ritiro – speriamo momentaneo – di Suzuki Ecstar dalla MotoGP, Francesco “Pecco” Bagnaia e Fabio Quartararo saranno al centro dell’attenzione. Il ducatista confida nei ventitré punti di vantaggio sul francese per riportare il titolo piloti a Borgo Panigale, sperando così di chiudere un digiuno di quattordici anni. A Bagnaia basterebbe, guarda caso, proprio il quattordicesimo posto per laurearsi campione del mondo MotoGP senza dover preoccuparsi della posizione di Quartararo. Se, infatti, l’alfiere Yamaha dovesse vincere e Bagnaia termina la gara in quattordicesima piazza, i due sarebbero appaiati in classifica con l’italiano campione grazie al maggior numero di vittorie ottenute (ad oggi sono sette successi per Bagnaia e tre per Quartararo). Nonostante il solido margine, mai sottovalutare la pista di Valencia, teatro nei due decenni passati di importanti sovvertimenti in tutte le classi, vedasi l’edizione 2006 della classe regina.

ULTIMA GARA IN MOTOGP PER GARDNER E BINDER

Ricordiamo che il GP della Comunità Valenciana sarà l’ultimo nella classe regina del Motomondiale per l’iridato Moto2 Remy Gardner, pronto al passaggio nel mondiale SBK. L’australiano, decisamente polemico nei confronti di KTM, non ha trovato sbocchi in MotoGP e dal prossimo anno si unirà al paddock delle derivate correndo la Yamaha R1 del team GRT. Passo indietro, invece, per Darryn Binder. Dopo aver fatto il salto da Moto3 a MotoGP, classe in cui si è dimostrato più solido del previsto, il sudafricano si dedicherà alla Moto2 rappresentando la “nuova” formazione Husqvarna-Intact GP.

LE STATISTICHE DELLA CLASSE REGINA AL RICARDO TORMO

La gara dello scorso anno porta la firma di Bagnaia e Ducati, costruttore che realizzò una storica tripletta arrivando secondo con il poleman Jorge Martín e terzo con Jack Miller, pronto a correre l’ultimo fine settimana in MotoGP con Ducati prima di vestire i colori KTM. In testa all’albo d’oro c’è Honda, che dal 2002 ad oggi ha vinto dieci gare con Alex Barros (2002), Valentino Rossi (2003), Marco Melandri (2005), Dani Pedrosa (2007-2009-2012-2017) e Marc Márquez (2014-2019). Yamaha è ferma a quota sei trionfi, firmati Valentino Rossi (2004), Jorge Lorenzo (2010, 2013, 2015, 2016) e Franco Morbidelli, che nel 2020 vinse la seconda gara del back-to-back valenciano. Sono, invece, quattro i sigilli di Ducati. Prima abbiamo citato la vittoria di Bagnaia del 2021 ma come dimenticare la doppietta Bayliss-Capirossi del 2006 e il primo posto di Stoner del 2008, seguito a distanza di dieci anni dal trionfo di Dovizioso sotto al diluvio dell’edizione 2018.

MOTO2 | FERNANDEZ-OGURA: LA RESA DEI CONTI

Nove lunghezze e mezzo separano Augusto Fernandez ed Ai Ogura, entrambi protagonisti di errori sorprendenti tra l’Australia e la Malesia. Il team Ajo, quindi, torna in Europa con l’obiettivo di bissare il titolo vinto proprio al Ricardo Tormo da Remy Gardner nel 2021. Dall’altra parte, Honda Team Asia e Ogura daranno il massimo per recupero lo strappo di punti, consapevoli del fatto che ogni scenario sia valido. Per Fernandez, terzo a Valencia lo scorso anno, si tratterà dell’ultima apparizione in Moto2 siccome già dai test post-stagonali salirà in sella alla GASGAS (KTM) Tech3. Ogura, invece, ha deciso di trascorrere un altro anno nella classe intermedia, nell’ottica di crescere ed affinare le proprie qualità. Una novità importante riguarda Mattia Pasini, pronto a vestire i colori di RW Racing GP per sostituire l’infortunato Barry Baltus.

MOTO3 | SECONDO POSTO COMBATTUTO, DEBUTTO PER FARIOLI

Con il mondiale matematicamente assegnato a Guevara in Australia, la Moto3 è ormai prossima a chiudere il 2022 con il GP della Comunità Valenciana, particolarmente interessante per Sergio Garcia, Dennis Foggia e Ayumu Sasaki, tutti e tre candidati al secondo posto in campionato. I tre piloti sono racchiusi in solamente quattordici punti, il ché fa pensare ad un gara da “tutto per tutto” con l’obiettivo di chiudere al meglio l’ultima corsa in Moto3 prima di fare il salto in Moto2.

Molto interessante il debutto anticipato di Filippo Farioli, iscritto al weekend di gara con la terza moto del Team Aspar. Il classe 2005 ha corso a Valencia nel fine settimana appena passato, partecipando all’ultimo round del FIM JuniorGP e mettendo a referto due podi che gli hanno permesso di chiudere la stagione al terzo posto, dietro a José Antonio Rueda e David Salvador. Anche quest’ultimo sarà nuovamente a Valencia, tornando nel Motomondiale con MTA in sostituzione di Stefano Nepa, ancora convalescente.

IL CIRCUITO RICARDO TORMO

Inaugurazione: 1998

Lunghezza: 4,0 km

Curve: 14 (9 sinistra – 5 destra)

Rettilineo più lungo: 876 metri (tre le curve 14 e 1)

Distanza gara Moto3: 23 giri (92,1 km)

Distanza gara Moto2: 25 giri (100,1 km)

Distanza gara MotoGP: 27 giri (108,1 km)

MOTOGP | GP VALENCIA: PROGRAMMA E ORARI DEL FINALE DI STAGIONE

Il Gran Premio della Comunità Valenciana sarà trasmesso in diretta da Sky e TV8. Di seguito tutti gli orari per seguire al meglio l’ultimo capitolo del Motomondiale 2022.

Venerdì 04/11/2022

09:00 | Moto3 – FP1

09:55 | MotoGP – FP1

10:55 | Moto2 – FP1

13:15 | Moto3 – FP2

14:10 | MotoGP – FP2

15:10 | Moto2 – FP2

Sabato 05/11/2022

09:00 | Moto3 – FP3

09:55 | MotoGP – FP3

10:55 | Moto2 – FP3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – FP4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 Qualifiche

Domenica 06/11/2022

09:00 | Moto3 – Warm Up

09:20 | Moto2 – Warm Up

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara

12:20 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

