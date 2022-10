Sono trascorsi venti giorni dalla chiusura del CIV 2022 ma la Federazione Motociclistica Italiana non perde tempo pubblicando il calendario 2023. La serie tricolore continuerà ad avere sei doppi round da aprile ad ottobre. Confermata la “Racing Night” sabato 29 luglio al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Chiusura ad Imola confermata dopo il successo della stagione appena terminata.

SEI WEEKEND IN GIRO PER LO STIVALE

Continua nel solco tracciato nella stagione appena terminata la strada del CIV 2023. Saranno sei i weekend di gara anche per la futura stagione che vedranno i piloti sfidarsi in due gare per evento. Confermati i quattro circuiti principali della penisola: Misano, Mugello, Vallelunga ed Imola.

Il campionato ripercorrerà fedelmente quello della passata stagione. Un appuntamento al mese da aprile ad ottobre con unica pausa il mese di agosto. Apertura il 15-16 aprile al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” dove lo scorso anno le gare furono contraddistinte dal meteo incerto che ha colto alla sprovvista anche piloti molto esperti. Si passa al Mugello Circuit per il secondo round il 13-14 maggio prima di scendere lo stivale fino all’Autodromo Vallelunga “Piero Tafuri” il weekend del 17-18 giugno.

Quaranta giorni di pausa prima dell’evento che ogni anno attira più l’attenzione: la “Racing Night”. La gara in notturna del sabato sera andrà in scena il weekend del 29-30 luglio al Misano World Circuit. Il format non subirà variazioni e saranno la classe Supersport e la Superbike a sfidarsi coi fari accesi di moto ed impianto. Dopo il round estivo di Misano il CIV andrà in vacanza fino al 2-3 settembre quando la serie tricolore tornerà per l’ultima volta della stagione al Mugello Circuit per il quinto round.

Confermato dopo il successo di questa stagione con gare imprevedibili e titoli assegnati solo all’ultimo la chiusura stagionale ad Imola il 7-8 ottobre. Sull’autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola si assegneranno dunque i titoli 2023 del CIV.

NIENTE CREMONA

Nonostante tra piloti, team ed addetti ai lavori la voce girasse da qualche mese il CIV almeno per ora non approderà in terra lombarda. Dopo i lavori di ampliamento del Cremona Circuit e l’arrivo in questa stagione di trofei come il MotoEstate e sopratutto della Coppa FMI tutti si aspettavano che il circuito situato nel cremonese potesse entrare a far parte del calendario del CIV. Un’aggiunta che avrebbe sicuramente portato una ventata di novità in un calendario che ormai è consolidato su quattro piste.

Mathias Cantarini