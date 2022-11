Ottimo lavoro per Luca Marini, in testa alla classifica negli ultimi minuti della sessione e proprietario del best lap delle FP2 del GP di Valencia della MotoGP. Lo accompagnano nella prima fila virtuale Jorge Martin e Jack Miller, in ritardo Quartararo (8°) e Bagnaia (9°)

MARINI SU TUTTI

Incredibile giro di Luca Marini, con la Ducati del team Mooney VR46 che porta il fratello di Valentino Rossi fino alla posizione più alta in queste FP2 della MotoGP a Valencia. Per “Il Maro” un 1’30”217 ancora distante dal record della pista, che resta di Jorge Lorenzo nel 2016 quasi un secondo più veloce. Il miglioramento è comunque netto per tutti i piloti, con i primi dieci che rispecchiano gli ammessi alle Q2, salvo sorprese delle FP3 di domani mattina.

6 DUCATI IN TOP10

Prima fila ovviamente provvisoria dominata da Ducati, ma non da quelle attese. Jorge Martin si mette ad un decimo da Marini in seconda piazza, e la Ducati Pramac beffa di soli 23 millesimi quella ufficiale tra le mani di Jack Miller. Marc Marquez è il primo a riuscire a spezzare lo squadrone di Borgo Panigale, mettendosi quarto a 45 millesimi dall’australiano. Segue poi Enea Bastianini, che chiude la Top5 manca i primi quattro per soli 4 millesimi su Marc. Zarco e Bagnaia sono le altre due Ducati, rispettivamente in settima e nona piazza, ma l’intera Top10 è racchiusa in 302 millesimi di secondo.

QUARTARARO E IL T4

Fanno bene le KTM, con Oliveira 6° e Binder 10°, ma ovviamente gli osservati speciali sono due. Se Pecco ha avuto difficoltà per tutta la mattina con un anteriore che si muoveva tanto (ed è passato dalla media alla hard per più sostegno), per Fabio i problemi sono diversi. Quartararo paga tanto il 4° settore, soprattutto l’accelerazione in uscita dall’ultima curva dove le Ducati fanno una certa differenza. Dal canto suo il francese sta facendo tutto il possibile ma ha bisogno di una vittoria per poter avere una chance sul campionato, cosa attualmente difficile da pensare. Mancano all’appello le Aprilia, con Maverick 12° davanti ad Aleix Espargaro.

MOTOGP GP VALENCIA 2022, FP2 CLASSIFICATION

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | GP VALENCIA, FP1: QUARTARARO AL TOP, BAGNAIA INIZIA CON CALMA