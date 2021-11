Danilo Petrucci dice addio alla MotoGP per dedicarsi ad una nuova ed entusiasmante sfida. Per il pilota ternano KTM il Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana sarà l’ultima presenza nella classe regina del motomondiale, in programma questo weekend a Valencia. Danilo Petrucci si congederà dalla MotoGP dopo 10 podi e due vittorie nelle sue dieci stagioni nel Motomondiale.

A confermare il suo già preannunciato futuro in ballo tra Motoamerica e Dakar, è stata proprio la KTM Factory Racing, seguita dallo stesso Danilo Petrucci, che congederà l’italiano a Valencia nella MotoGP ma che lo seguirà in questa sua nuova avventura. Petrux sarà infatti al via della Dakar 2022 in sella alla 450 della casa austriaca.

Danilo Petrucci: “E’ un sogno che si avvera”

Per Danilo Petrucci passare dalle Michelin alle ruote dentate è un vero “sogno che si avvera“. Lo ha dichiarato proprio l’alfiere KTM che ha aggiunto: “È un evento che ho sempre voluto fare sin da quando ero bambino, quando guardavo le videocassette del Rally Dakar degli anni ’80 e ’90. Ora, grazie a KTM, questo sogno si sta finalmente avverando.“

Petrux a Dubai ha lavorato soprattutto sulla navigazione, importantissima in una competizione del genere a cui ovviamente non è abituato per il suo percorso motociclistico. Danilo è già un pilota fuoristrada esperto nell’enduro e nel motocross, ma la Dakar è un’altra cosa. Le discipline e le esigenze del rally saranno una grande sfida per lui, che ha commentato così la sua prima presa di contatto su sabbia: “Ho avuto il mio primo assaggio di guidare la KTM 450 rally di recente in un primo test sulle dune di Dubai, dove sono stato con i campioni della Dakar di KTM e ho potuto imparare così tanto da loro. È stato fantastico vederli guidare!“

A commentare l’annuncio, nel comunicato stampa KTM, anche Pit Beirer – Direttore KTM Motorsports – che si è espresso così nei confronti del talento ternano, esprimendo grande fiducia ed entusiasmo verso questa nuova sfida. “Il talento di Danilo Petrucci e il suo carattere lo rendono uno dei pochi ragazzi di livello élite che crediamo possa fare questo passaggio radicale dall’asfalto alle dune. È una grande storia per un grande ragazzo. Vogliamo ringraziarlo per la sua professionalità e tutti i suoi sforzi come parte del team Tech3 nel nostro progetto MotoGP: ora è il momento per un altro “mondo”!”

Dakar 2022

Il più ambito e prestigioso Rally Raid andrà in scena dal 2 al 14 gennaio 2022 interamente in Arabia Saudita. Saranno 12 le tappe che attraverseranno la regione, attraversando canyon e scogliere nella regione di Neom e passando tra distese di dune di sabbia, in un percorso molto sfidante. Si partirà da Hail per concludere l’edizione a Jeddah.

Danilo Petrucci a Motorbike Circus

Rivedi qui la puntata con Danilo Petrucci, nostro ospite su LiveGP.it insieme a Giacomo Agostini, a Motorbike Circus.



Benedetta Bincoletto