Dopo la prima, strepitosa pole in carriera conquistata da Marco Bezzecchi in qualifica, la MotoGP è pronta per dare vita al 17° appuntamento stagionale sul circuito di Buriram, in Thailandia. Il meteo promette di rappresentare un’incognita non da poco, anche nell’ambito di un confronto iridato sempre più serrato in vista del finale di stagione. Seguite con noi la cronaca live della gara, con tutti gli aggiornamenti giro dopo giro!

Marco Privitera