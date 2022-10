La gara di MotoGP al GP di Thailandia regala la seconda vittoria stagionale a KTM e Miguel Oliveira. Il pilota portoghese conquista così un altro successo sul bagnato dopo quello di Mandalika ad inizio anno. Sul podio le due Ducati ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Disastro per Fabio Quartararo, 17° e con la propria leadership ridotta a soli due punti.

OLIVEIRA VOLA SUL BAGNATO

Miguel Oliveira ha avuto senza ombra di dubbio una stagione caratterizzata da alti e bassi. Il pilota portoghese ha rialzato la testa solo nelle ultime gare, con l’exploit proprio a Buriram. Oliveira si è dimostrato veloce fin dalle prime fasi della corsa, rimontando su un Miller in fuga e mantenendo la testa della corsa negli ultimi giri quando le gomme da bagnato hanno ceduto. È la quinta vittoria in MotoGP per Oliveira, che si conferma come pilota più vincente per il marchio austriaco. Decima posizione per il compagno di squadra Brad Binder, la quale gara è stata parzialmente condizionata da un contatto nei primi giri con Aleix Espargaró.

BAGNAIA È 3°, DISASTRO PER QUARTARARO

Francesco Bagnaia lascia la Thailandia con un sorriso a trentadue denti. Primo podio sul bagnato per il torinese ed ora il mondiale è più che vivo nonostante l’errore di domenica scorsa. Bagnaia ha avuto un buon passo per tutta la gara, ma negli ultimi giri ha saputo difendersi bene dai ritorni prima di Marc Márquez (5° al traguardo, ndr) e poi di Johann Zarco (4° al traguardo, ndr). Il francese di Pramac Racing, una volta liberatosi dal compagno Jorge Martín (9° in gara, ndr) e Álex Márquez (8° in gara, ndr), ha inanellato una serie di giri veloci per recuperare. Una volta arrivato sotto al proprio capitano, il francese pare aver subito un calo repentino della gomma ed ha dovuto difendersi da Márquez.

Altra domenica disastrosa per Fabio Quartararo. Il francese non è solitamente competitivo sul bagnato, ma oggi meno del solito. Il pilota Yamaha ha perso una decina di posizioni nel solo primo passaggio. Quartararo non è riuscito ad avere un passo per lottare nella zona punti e si è limitato a portare la propria M1 al traguardo in 17^ posizione.

11° ESPARGARO, C’È ANCORA SPERANZA

Aleix Espargaró non sarà del tutto soddisfatto della propria gara in MotoGP al GP di Thailandia. Il pilota Aprilia ha macchiato la propria corsa durante i primi giri, quando ha attaccato in maniera sconsiderata Binder, costringendolo largo e rompendo l’aletta sinistra. Dopo qualche minuto la Direzione Gara ha deciso di penalizzare lo spagnolo con un Long Lap Penalty. Dai margini della top 10 Espargaró è passato in 14^ posizione dopo aver scontato la penalizzazione dietro al compagno di squadra Maverick Viñales. “Top Gun” ha avuto un passo migliore rispetto alla RS-GP gemella nella seconda parte della contesa, arrivando dietro ad un ottimo Enea Bastianini in 7^ posizione. Nonostante ciò il #41 ha rosicchiato qualche punto nei confronti di Quartararo ed ora si trova a -20 dalla vetta.

MOTOGP | I RISULTATI DEL GP DI THAILANDIA

