Le Yamaha M1 in questo GP di Stiria si sono dimostrate con problemi importanti all’impianto frenante, con Maverick Viñales costretto al ritiro dalla MotoGP dopo essere saltato via dalla sua moto. Valentino Rossi e Fabio Quartararo accusano gli stessi problemi nonostante gli impianti siano identici per tutte le moto del paddock.

CHE PAURA MAVERICK!

Il GP di Stiria del 2020 resterà alla memoria per la vittoria di Miguel Oliveira, per il sorpasso di Jack Miller e per l’immagine della MotoGP di Maverick Viñales che, senza freni, impattava contro le protezioni al termine della via di fuga di curva-1. L’on board di “Top Gun” lascia senza parole e con i brividi, con le immagini di Maverick che si lascia cadere dalla moto ad oltre 250 km/h onde evitare di finire contro il muro in lontananza.

UN PROBLEMA COMUNE, MA SOLO DI YAMAHA

La cosa che lascia più perplessi è che anche Fabio Quartararo ha accusato questo tipo di problema con la sua Yamaha Petronas, e questo accade già dal weekend trascorso. Nel rientrare nei box dopo la bandiera rossa, immagini chiarissime mostrano il francese che fa gesto a Valentino Rossi dell’assenza di potenza frenante. La cosa che preoccupa è che anche Valentino ha risposto gesticolando un problema con l’impianto frenante, il che da molto da pensare.

BREMBO, MAI AVUTI PROBLEMI

Bisogna dire che la Brembo, industria italiana che rappresenta l’eccellenza per gli impianti frenanti sia per auto che per moto, non ha mai avuto problemi. In più, Fabio Quartararo ha sostituito le pinze freno con la versione più aggiornata senza però ottenere miglioramenti. Risulta strano il fatto che nessun’altra marca stia avendo problemi del genere, e gli impianti delle moto sono uguali per tutti. In Yamaha rischiano di avere la seconda partita difettosa dell’anno dopo le valvole, urge ricontrollo di tutte le unità.

Alex Dibisceglia