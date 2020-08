E’ Pol Espargaro il più veloce nelle qualifiche del GP di Stiria. Secondo tempo per Takaaki Nakagami, davanti a Johann Zarco, che in virtù della penalizzazione dovrà comunque partire dalla pit lane. Quarto tempo (partirà in prima fila) per Joan Mir, davanti a Miller e Vinales. Nono tempo per Andrea Dovizioso.

Q1

Sono le due Ducati di Johann Zarco e Danilo Petrucci ad aggiudicarsi il passaggio alla Q2. Ancora dolorante dopo l’operazione allo scafoide, con il tempo di 1:23.619 il pilota Avintia regola di circa un decimo e mezzo la Ducati ufficiale di Danilo Petrucci. Subito dietro la coppia di testa troviamo le due KTM di Iker Lecuona (Tech3) e Brad Binder. Quinto tempo per Valentino Rossi che cade durante il suo ultimo giro lanciato; seguono l’altra Ducati ufficiale di Michele Pirro, e la Honda di Alex Marquez. Chiudono la top ten provvisoria della Q2 Crutchlow, Smith e Aleix Espargarò.

Classifica Q1

Q2

Prima Pole in classe regina per l’accoppiata Pol Espargaro-KTM. Lo spagnolo della casa austriaca fa segnare il miglior tempo in 1:23.580, superando di appena 22 millesimi il giapponese del team LCR Takaaki Nakagami. Terzo tempo per un ottimo Zarco, che diventa però inutile in virtù della penalizzazione relativa all’incidente della scorsa settimana che lo vedrà partire dalla pit lane in gara. Partirà così dalla prima fila l’autore del quarto tempo Mir. Seconda fila per Miller, Vinales e Rins. Partiranno una fila dietro Oliveira, Dovizioso e Quartararo.

Andrea Pinna