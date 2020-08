Gabriel Rodrigo centra il miglior tempo in qualifica e conquista la Pole Position per il Gran Premio di Stiria a Spielberg. Grazie al miglior giro della sessione in 1:36.470, partirà dalla prima casella della griglia domani nella gara di Moto3. Seguono Raul Fernandez e Tatsuki Suzuki.

Gabriel Rodrigo, pilota del team Gresini Moto3, centra la Pole Position nel Gran Premio di Stiria (o se preferite…Austria 2), sul tracciato di Spielberg. Il pilota argentino aveva firmato l’ultima Pole nel Gran Premio di Catalogna dello scorso anno. Nelle qualifiche odierne Rodrigo ha concluso il miglior giro in 1:36.470 nell’ultimo Flying Lap quando, per l’appunto, il cronometro della Q2 segnava 00:00 alla bandiera a scacchi. Un giro di pista perfetto che ha permesso al pilota Gresini di volare fino alla cima della classifica e partire primo domani in griglia.

Una Q2 condizionata da un errore sul finire della Q1. Jaume Masia, pilota Le0pard Racing, dopo aver rimediato una caduta nel suo ultimo giro, nel tentativo disperato di tornare in pit lane per poter scendere in pista per la Q2 ha perso molto olio in pista. Ragione per cui gli orari delle sessioni successive sono slittati di alcune decine di minuti. Errore non volontario, ma pericoloso e ritenuto da punire. Il pilota spagnolo, nonostante avesse conquistato il miglior tempo della Q1, è stato sanzionato e non ha preso parte alla Q2.

Seconda casella della griglia occupata da Raul Fernandez. Il pilota KTM del team Ajo Motorsport ha segnato un crono di 1:36.482. Dopo aver centrato due pole in Repubblica Ceca e in Austria, il pilota spagnolo non ha mai concluso in cima il weekend di gara concretizzando i risultati del sabato. Terzo miglior tempo per Tatsuki Suzuki: 1:36.534. Seguono rispettivamente in griglia Tony Arbolino e Celestino Vietti. Settimo tempo per Dennis Foggia. Quindicesimo Niccolò Antonelli.

Nicole Facelli