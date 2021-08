In una giornata caratterizzata da grandi movimenti in ottica mercato, la Ducati piazza il colpaccio con uno strepitoso Jorge Martin che conquista al Red Bull Ring la seconda pole position in carriera ed il record della pista. Alle sue spalle la Rossa ufficiale di Pecco Bagnaia, mentre Quartararo deve accontentarsi della terza posizione dopo essersi visto togliere il miglior tempo nel tentativo finale. Marc Marquez chiude con una scivolata e l’ottava piazza, mentre Valentino Rossi scatterà dalla P17.

Su un circuito capace storicamente di regalare grandi soddisfazioni alla Ducati, la Casa di Borgo Panigale torna in pole a distanza di cinque anni dall’ultimo exploit firmato da Andrea Iannone. Il merito è tutto del rookie Jorge Martin, che piazza uno strepitoso 1:22.994 precedendo per pochi millesimi Pecco Bagnaia. Un pizzico di rammarico per Fabio Quartararo, il quale (dopo aver assaporato per qualche istante la gioia della pole) si è visto togliere il miglior tempo per aver oltrepassato il limite della pista in curva 9.

La gara di domani si preannuncia apertissima, soprattutto considerando il pericolo pioggia: i valori in campo potrebbero rimescolarsi ulteriormente, con Yamaha, Honda, Suzuki e soprattutto KTM vogliose di inserirsi nella lotta per il podio.

Q1: ALEX MARQUEZ IN EXTREMIS

Dopo una FP4 che vede al top Quartararo davanti a Bagnaia (al comando in mattinata) e Vinales, la Q1 registra nel primo run il predominio di Alex Rins, alle prese con una Suzuki dotata del nuovo abbassatore, e della KTM di Oliveira. Uno straordinario Bastianini si inserisce al comando nell’ultimo tentativo, ma il giro gli viene cancellato: a passare al Q2 sono quindi Alex Marquez con 1:23.547 e Oliveira, staccato di soli cinque millesimi. Rins rimane fuori per appena 0.023, precedendo un positivo Dani Pedrosa. Valentino Rossi scatterà dalla P17, subito davanti a Luca Marini, mentre Savadori chiude con una scivolata la propria qualifica in 21° posizione, dietro a Bastianini e davanti a Petrucci. A chiudere il gruppo il rientrante Cal Crutchlow.

Q2: L’ACUTO DI MARTIN

Quartararo inizia con il piede giusto stampando un 1:23.259 che lo pone al comando, ma le Ducati sono subito alle sue spalle con Miller e Martin. Quest’ultimo non riesce a migliorarsi per aver oltrepassato il track limit all’ultima curva, mentre Quartararo avvicina il record della pista con 1:23.075. Nonostante un T3 non perfetto, Bagnaia riesce nell’impresa di scavalcare il pilota Yamaha e a portarsi al comando con 1:23.038. Ma a strabiliare tutti è Jorge Martin, che è il primo a scendere sotto il muro dell’1’23 con uno strepitoso 1:22.994. L’ultimo tentativo è da togliere il fiato: Quartararo scavalca Martin ma si vede togliere il tempo, Bagnaia rimane secondo e Marc Marquez cade dal tornantino. Jorge Martin può godersi la sua seconda pole position davanti all’altra Ducati di Bagnaia, mentre Quartararo completa la prima fila. Alle loro spalle Miller, Mir e Zarco, con Espargarò, Marquez e Vinales in terza fila.

Domani il via del GP Stiria alle ore 14:00, con collegamento a partire dalle 13:45 sui canali Social (Facebook e YouTube) di LiveGP.it per il commento della gara in diretta.

Marco Privitera